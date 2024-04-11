Έκκληση προς Μπάιντεν από τη σύζυγο Ασάνζ να σταματήσει η δίωξη

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η σύζυγος του Τζούλιαν Ασάνζ, Στέλλα, κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «να κάνει το σωστό» και να άρει τις κατηγορίες κατά του ιδρυτή των Wikileaks.

Η έκκλησή της έρχεται μετά από τη δήλωση Μπάιντεν πως οι ΗΠΑ «εξετάζουν» μια τέτοια πιθανότητα. Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα του Άντονι Αλμπανέζε, πρωθυπουργού της Αυστραλίας από όπου κατάγεται ο κ. Ασάνζ.

Οι συνήγοροι του 52χρονου Ασάνζ έκαναν λόγο για «ενθαρρυντικά» σχόλια.

Σήμερα συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τη φυλάκισή του στο Λονδίνο, μετά από πολυετή ασυλία στο κτίριο που στεγάζει την πρεσβεία του Ισημερινού στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης εκκρεμεί αίτημα δικαιώματος έφεσης από τον κ. Ασάνζ έναντι της απόφασης να εκδοθεί στις ΗΠΑ.

Εκεί αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία απόκτησης και δημοσιοποίησης πληροφοριών εθνικής ασφαλείας, μετά από τη δημοσίευση εγγράφων για τους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου έχει αποφανθεί πως οι ΗΠΑ πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι σε περίπτωση έκδοσης θα γίνει σεβαστή η ελευθερία του λόγου του κ. Ασάνζ, δεν θα υπάρξουν διακρίσεις σε βάρος του κατά τη διάρκεια της δίκης του λόγω της εθνικότητάς του και σε περίπτωση καταδίκης του δε θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.

Η οριστική ετυμηγορία περί άδειας άσκησης έφεσης θα ανακοινωθεί στις 20 Μαΐου.

Όπως έχουν πει οι συνήγοροι και η οικογένεια του Τζούλιαν Ασάνζ, σε περίπτωση που δεν σταθεί δυνατή η υποβολή έφεσης στη Βρετανία, θα στραφούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



