Pierra Creta: Ορειβατικό σκι στον Ψηλορείτη από αύριο και ως την Κυριακή

Την καθιέρωση της και στα δρώμενα του χειμερινού τουρισμού φιλοδοξεί να πετύχει η Κρήτη, με την διοργάνωση του αγώνα ορειβατικού σκι Pierra Creta να έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο των αθλητικών δράσεων του νησιού.

Από τις 8 έως τις 10 Μαρτίου ο Ψηλορείτης θα πλημμυρίσει από σκιερ από όλο τον κόσμο, καθώς αυτοί θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση Pierra Creta, που μεταξύ άλλων έχει και τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο αριθμός των σκιερ αναμένεται να φτάσει τα 250 άτομα και αναμένεται να ζήσουν πρωτόγνωρες εμπειρίες, αφού ως γνωστόν η ανάβαση στις πλαγιές του Ψηλορείτη θα γίνεται χωρίς λιφτ. Στα πλαίσια του επίσημου αγώνα του Pierra Creta 2024, διεξάγεται παράλληλα και ο παιδικός αγώνας για ηλικίες από 9 έως 16 ετών, στον οποίο η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Η διεξαγωγή του φετινού αγώνα θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο ή λόγω καιρικών συνθηκών την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, λίγο μετά την έναρξη του αγώνα των ενηλίκων.



Το Pierra Creta υπενθυμίζεται ότι είναι ένας «open», ομαδικός αγώνας ορειβατικού σκι που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στην Κρήτη. Αποτελείται από δύο διαδρομές, η διαδρομή Α με ενδεικτική υψομετρική διαφορά 1800 μ και Β με ενδεικτική υψομετρική διαφορά περίπου 900 μ.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές του αγώνα σημειώνουν ότι ο εν λόγω αγώνας επιδιώκει να κάνει την ορεινή χιονοδρομία γνωστή στους ανθρώπους της Κρήτης, αλλά και να δείξει στους ήδη εμπλεκόμενους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος για το ορειβατικό σκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

