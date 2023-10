Phyllis Coates: Πέθανε η πρώτη τηλεοπτική Lois Lane του Superman

Η Phyllis Coates, η οποία υποδύθηκε τον ρόλο της τηλεοπτικής Lois Lane τη δεκαετία του 1950, πέθανε σε ηλικία 96 ετών από φυσικά αίτια. Η πρωτοπόρος ηθοποιός απεβίωσε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στο Motion Picture & Television Country House and Hospital στο Woodland Hillsτης Καλιφόρνιας, όπως επιβεβαίωσε η κόρη της, Laura Press, στο The Hollywood Reporter την Πέμπτη.

Η Phyllis Coates έγινε περισσότερο γνωστή ως συμπρωταγωνίστρια του George Reeves στην ασπρόμαυρη σειρά "Adventures of Superman," η οποία προβλήθηκε από το 1952 έως το 1958. Συμμετείχε σε μόλις 26 επεισόδια της πρώτης σεζόν της σειράς και αργότερα αντικαταστάθηκε από την Noel Neill.

