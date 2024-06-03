Η πανέμορφη 28χρονη είδε τη ζωή της να αλλάζει ήδη από την audition της πριν από έναν μήνα αφού το ταλέντο της και η ερμηνεία της στο κλασσικό τραγούδι «Tomorrow» από το Musical «Annie» αλλά και η χαρισματική προσωπικότητά της, το χιούμορ και ότι εξέπεμπε, έκαναν την κριτή Amanda Holden να της δώσει το εισιτήριο για να περάσει απ’ ευθείας στα Live.

Κέρδισε δηλαδή με την αξία της το Golden Buzzer που μόλις 4 συμμετέχοντες έχουν την τύχη να το πάρουν αφού κάθε ένας από τους κριτές έχει την ευχέρεια να το πατήσει μόλις μία φορά ανά σεζόν ή και καθόλου αν δεν βρει αυτό που θεωρεί μοναδικό.

Και η Sydnie Christmas όταν ανέβηκε στη σκηνή τότε και ανακοίνωσε ποιο τραγούδι θα πει, ενημερώθηκε πως η επιλογή της είναι το «χειρότερο» τραγούδι για τον δύσκολο Simon Cowell. Δεν πτοήθηκε όμως και κατάφερε να τον κάνει στο τέλος να πει πως ο τρόπος της τον έκανε να αγαπήσει το κομμάτι που ως τότε σιχαινόταν να ακούει. Ενώ παρά το άγχος της κατάφερε ακόμα και να κάνει χιούμορ με τους κριτές που τη λάτρεψαν.

Χθες το βράδυ στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού το ταλαντούχο κορίτσι επέλεξε άλλο ένα κλασικό τραγούδι από musical – όνειρό της είναι εξάλλου να καταφέρει να παίξει στο West End– το «Over the Rainbow» από τον Μάγο του Οζ και έσκισε.

Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η ανακοίνωση της νίκης της με την ίδια πολύ συγκινημένη να ακούει το αποτέλεσμα και το κοινό να παραληρεί από ενθουσιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.