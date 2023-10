Μπέρμποκ: Τα Ισραηλινά αντίποινα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την ανθρωπιστική κατάσταση Κόσμος 18:38, 14.10.2023 linkedin

Η μάχη κατά της Χαμάς πρέπει να διεξαχθεί με τον μεγαλύτερο σεβασμό προς την ανθρωπιστική κατάσταση των αθώων γυναικών, των παιδιών και των ανδρών, δήλωσε η Γερμανίδα ΥΠΕΞ