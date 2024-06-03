«Περίεργη υπόθεση» χαρακτήρισε μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Σταύρος Μπαλάσκας, την υπόθεση του πτώματος με βαρίδι στο πόδι, που εντοπίστηκε χθες να επιπλέει στον Σχοινιά, περίπου 150 μέτρα από την ακτή.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό αναλυτή, η σορός του άντρα, ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών, ήταν τουλάχιστον 25 ημέρες στο νερό και βρέθηκε σε μεγάλη αποσύνθεση. Το πτώμα, που είχε δεμένο στο πόδι του δίσκο άρσης βαρών 10 κιλών, «αναδύθηκε στην επιφάνεια και βρήκε προς τα βράχια, επειδή φούσκωσε από τα αέρια».

Λόγω της σήψης από την πολυήμερη παραμονή του στο νερό, δεν μπορεί να ληφθούν στοιχεία όπως δακτυλικά αποτυπώματα. Στην αναγνώριση του θύματος θα βοηθήσει ένα τατουάζ που βρέθηκε στη σορό και το οποίο «παραπέμπει σε γνωστή ομάδα», όπως είπε ο κ. Μπαλάσκας.

Προς το παρόν δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο της αυτοχειρίας – επειδή το θύμα δεν είχε δεμένα τα χέρια. Ωστόσο, πιο πιθανή φαίνεται η εγκληματική ενέργεια.

Ήδη έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις ενώ ερευνάται αν στη σορό του πτώματος υπάρχουν χτυπήματα, σημάδια από σφαίρα ή κάτι που να δείξει αν το θύμα χτυπήθηκε ή δολοφονήθηκε πριν «του δέσουν το βαράκι και τον φουντάρουνε», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Μπαλάσκας.



Πηγή: skai.gr

