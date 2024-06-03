Σήμερα Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων-ανέργων περιόδου 2024-2025» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2024 και θα αφορά σε 300.000 επιταγές.

Η επιταγή με την οποία γίνεται η διαδικασία συμμετοχής, είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%. Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Οι δωρεάν και οι επιδοτούμενες διανυκτερεύσεις

- Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

- Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή)

- Στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και του Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν, στο οποίο εφέτος προστίθεται η Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων.

Η επιδότηση

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, με αντίστοιχη επιδότηση κατά 20% και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2024 έως 14/01/2025) και του Πάσχα (από 11/04/2025 έως 27/04/2025).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μοριοδότηση για μονογονείς και για ΑμεΑ και αυξημένη μοριοδότηση για δικαιούχους με χαμηλότερο εισόδημα.

Επίσης, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση, αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.

Για τους γονείς προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για κάθε ανήλικο παιδί.

Εφέτος, μοριοδοτούνται όσοι πολίτες δεν έχουν λάβει επιταγές στο παρελθόν ή δεν πήραν επιταγή, εξαιτίας μοριοδότησης στα δύο τελευταία προγράμματα.

Επιπλέον, δημιουργείται μητρώο παρόχων, στο οποίο συμμετέχουν αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους.

Δικαιούχοι είναι:

- εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

- ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01/01/2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

- άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (12 και άνω μήνες ανεργίας) το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για τους άγαμους, τα 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο) ή τα 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο).

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων έως τις 09/06/2024 και ώρα 23:59 ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 - Ημερομηνία: 03/06 & 04/06

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1 - Ημερομηνία: 05/06 & 06/06

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 2,3,4 - Ημερομηνία: 07/06

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 4,5,6 - Ημερομηνία: 08/06

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7,8,9 - Ημερομηνία: 09/06

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι, εκτός των ΑμεΑ, πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2023-2024.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, λόγω μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αυτά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

4μελής οικογένεια επιλέγει να μείνει στην Κρήτη από 01/07/2024 σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό για 6 διανυκτερεύσεις.

Θα πάρει επιδότηση για το ξενοδοχείο 840 ευρώ (4 άτομα Χ 6 διανυκτερεύσεις Χ 35 ευρώ).

Για τα ακτοπλοϊκά, με τιμή 100 ευρώ μετ' επιστροφής, 200 ευρώ (50 Χ 4).

Σύνολο 1.040 ευρώ.

Αν η διαμονή οριστεί τον Αύγουστο, η επιδότηση θα είναι προσαυξημένη κατά 20% και θα διαμορφωθεί στα 1.008 ευρώ για το ξενοδοχείο (42 ευρώ Χ 4 άτομα Χ 6 διανυκτερεύσεις).

Παράδειγμα 2

4μελής οικογένεια επιλέγει για τη διαμονή την Βόρεια Εύβοια για την ίδια κατηγορία ξενοδοχείου για 12 διανυκτερεύσεις.

Θα πάρει επιδότηση 2.688 ευρώ (56 ευρώ Χ 4 άτομα Χ 12 διανυκτερεύσεις).

Αν επιλέξει να μείνει σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, θα πάρει επιδότηση 2.064 ευρώ (43 ευρώ Χ 4 άτομα Χ 12 διανυκτερεύσεις).

Για τους παρόχους

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou.

Η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Από εφέτος, στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Κοινωνικός τουρισμός 2024 με προϋπολογισμό υψηλότερο από ποτέ! Δευτέρα ανοίγουμε τις αιτήσεις, έτσι ώστε 300.000 συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να χαρούν το ελληνικό καλοκαίρι εντελώς δωρεάν ή με πολύ μικρό οικονομικό κόστος. Όχι άπλα καταφέραμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, αλλά να τον πενταπλασιάσουμε τα τελευταία χρόνια. Να τριπλασιάσουμε τον αριθμό των δικαιούχων, να αυξήσουμε τη διάρκεια των διακοπών από 5 σε 6 ημέρες, να επιδοτήσουμε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και να μειώσουμε το τι πληρώνουν οι συμπολίτες μας για το πρόγραμμα αυτό. Δεν μείναμε όμως μόνο σ' αυτά. Σταδιακά, αλλάξαμε τη δομή του προγράμματος και ενισχύσαμε την κοινωνική του διάσταση. Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μοριοδότηση για τα άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους, για τις μονογονεϊκές και τις πολύτεκνες οικογένειες. Συστατικό του προγράμματος είναι η στήριξη στους συμπολίτες μας στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές. Οι οικογένειες που θα τις επισκεφθούν δεν θα πληρώσουν τίποτα, οι επιχειρηματίες θα επιδοτούνται περισσότερο και οι διακοπές θα διαρκέσουν ακόμα πιο πολύ, φτάνοντας τις 12 ημέρες. Δευτέρα, λοιπόν, ανοίγουμε το πρόγραμμα και απλά και ηλεκτρονικά μπορείτε να κάνετε αίτηση».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε: «Για άλλη μία χρονιά, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας με τις οικογένειές τους θα πάνε διακοπές είτε δωρεάν είτε με μικρή συμμετοχή με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο κοινωνικής, αλλά και οικονομικής πολιτικής, με πολλαπλασιαστικά οφέλη, μέσω του οποίου στηρίζονται τόσο το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και οι επιχειρήσεις».

Πηγή: skai.gr

