Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα ανοικοδομήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις αν καταστραφούν

Το Ιράν θα ανοικοδομήσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις εάν καταστραφούν, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν ισχύει ότι εάν καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις μας με βόμβες, όλα θα χαθούν — αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν στο μυαλό μας και, ως εκ τούτου, ό,τι κι αν κάνουν, θα τις φτιάξουμε ξανά», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως η απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) περιπλέκει περισσότερο τον επόμενο γύρο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά.

Σημειώνεται πως το Συμβούλιο Διοικητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ενέκρινε την Πέμπτη ψήφισμα στη Βιέννη, με το οποίο κρίνει ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται με τις διεθνείς του υποχρεώσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή παραπομπή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και επαναφορά των κυρώσεων.

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Σαΐντ Ιραβανί, προειδοποίησε μέσω του IRNA ότι η Τεχεράνη μπορεί να απαντήσει στην επίπληξη με την έναρξη διαδικασιών αποχώρησης από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Τα αντίποινα του Ιράν σε οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση θα είναι «πιο δυναμικά και καταστροφικά» από ό,τι σε προηγούμενες επιθέσεις, δήλωσε νωρίτερα ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλάμι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, αφού η Τεχεράνη ανέφερε ότι είχε ειδοποιηθεί για πιθανή ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά δύο φορές πέρυσι, στις πρώτες τέτοιες άμεσες επιθέσεις μεταξύ των πιο εδραιωμένων εχθρών της περιοχής.

Νωρίτερα, το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο NBC ανέφερε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν τις επόμενες ημέρες, παρόλο που οι ΗΠΑ είναι απίθανο να υποστηρίξουν την κίνηση, καθώς βρίσκονται ακόμη σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη σχετικά με μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Το ρεπορτάζ ήρθε μετά από παρόμοια αναφορά του αμερικανικού δικτύου CBS ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερωθεί ότι το Ισραήλ είναι «απολύτως έτοιμο να εξαπολύσει επιχείρηση στο Ιράν».

Επικαλούμενο πέντε ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, το NBC ανέφερε ότι το Ισραήλ εξετάζει την επιλογή να χτυπήσει την πυρηνική υποδομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς πιστεύει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας-πλαισίου που δεν ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του σχετικά με τον πυρηνικό εμπλουτισμό.

Οι πηγές που μίλησαν στο ειδησεογραφικό δίκτυο δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν κανένα σχέδιο στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν το Ισραήλ στην προσπάθειά του να χτυπήσει το Ιράν, άμεσα ή έμμεσα, με τη μορφή εναέριου ανεφοδιασμού ή ανταλλαγής πληροφοριών. Ωστόσο, οι πηγές σημειώνουν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε επιφυλακή.

Όπως και το ρεπορτάζ του CBS, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ φοβούνται ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα εναντίον του αμερικανικού προσωπικού που σταθμεύει στο γειτονικό Ιράκ. Αυτές οι ανησυχίες ώθησαν πριν από ώρες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο να εξουσιοδοτήσουν ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ιράκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.