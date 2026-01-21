Ελληνικό Δημόσιο: Στο 1,85% η απόδοση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας

Με μειωμένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.
Στην δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,85% (έναντι 2,01% στην προηγούμενη δημοπρασία) που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 967 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,42 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.