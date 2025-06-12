Γαλλία: Δεν συντρέχει λόγος αλλαγής της διπλωματικής παρουσίας μας στη Μέση Ανατολή

Η Γαλλία δεν έχει κανένα λόγο να προχωρήσει σε αλλαγές όσον αφορά την κατάσταση του διπλωματικού προσωπικού της στη Μέση Ανατολή σε τρέχον στάδιο, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας.

«Δεν συντρέχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί μια αλλαγή στο διπλωματικό μας προσωπικό αυτή τη στιγμή, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείο στους δημοσιογράφους.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών προέβη στη διευκρινιστική αυτή δήλωση μία ημέρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι απομακρύνουν το αμερικανικό προσωπικό από τη Μέση Ανατολή ως αποτέλεσμα απροσδιόριστων απειλών για την ασφάλεια.



Πηγή: skai.gr

