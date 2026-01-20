Κλειστά όλα τα σχολεία αύριο στην Αττική, δημόσια και ιδιωτικά

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία στην Αττική, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τα χιόνια και τους θυελλώδεις ανέμους.

Όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά καθώς και τα νηπιαγωγεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά, με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κοκκινου συναγερμού (Red Code) την Αττική και άλλες 5 Περιφέρειες.

