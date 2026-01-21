Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σταρ του Disney Channel επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια

Σταρ του Disney Channel επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια.

Η Χίλαρι Νταφ άρχισε την περιοδεία της «Small Rooms, Big Nerves» από το O2 Shepherd’s Bush Empire στο Λονδίνο, την πρώτη από το 2008.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας η τραγουδίστρια τραγούδησε για πρώτη φορά την επιτυχία της του 2003 «What Dreams Are Made Of» από την ταινία «The Lizzie Maguire Movie» προς μεγάλη χαρά των θαυμαστών.

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε πριν από την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, «luck...or something» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Φεβρουαρίου.

Η Χίλαρι Νταφ δεν εξαφανίστηκε μετά το τελευταίο της άλμπουμ το 2015. Παρέμεινε παρούσα μέσω της υποκριτικής και της παραγωγής και είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

«Έπρεπε να νιώθω ασφαλής και έπρεπε να έχω τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου και να είμαι απολύτως 100% έτοιμη» δήλωσε η ηθοποιός, τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Variety.

Το πρώτο της τραγούδι από το νέο άλμπουμ κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο.

Αναλύοντας το νόημα του single «Mature» σε ανάρτησή της στο Instagram είπε «μιλάει στον ώριμο εαυτό της που τηλεφωνεί στον όχι και τόσο ώριμο εαυτό της πριν από πολλά χρόνια και τον ενημερώνει ότι προσγειώθηκε ομαλά».

