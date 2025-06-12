Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να παραστεί στη σύνοδο της Ομάδας των Επτά (G7) στον Καναδά την επόμενη εβδομάδα και εξέφρασε την ελπίδα να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, τα ζητήματα που πρόκειται να θέσει είναι η συνεχιζόμενη στήριξης προς την Ουκρανία, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και η μελλοντική χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση του Κιέβου.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία αναμένει να παραλάβει αυτή την εβδομάδα τα νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας IRIS‑T, στο πλαίσιο ενός νέου τριετούς προγράμματος συνεργασίας με τη Γερμανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια: «Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.