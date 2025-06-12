ΗΠΑ: Πιστεύουν ότι το Ισραήλ «είναι απολύτως έτοιμο» να επιτεθεί στο Ιράν τις επόμενες ημέρες

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο NBC αναφέρει ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν τις επόμενες ημέρες, παρόλο που οι ΗΠΑ είναι απίθανο να υποστηρίξουν την κίνηση, καθώς βρίσκονται ακόμη σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη σχετικά με μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Το ρεπορτάζ έρχεται μετά από παρόμοια αναφορά του αμερικανικού δικτύου CBS ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερωθεί ότι το Ισραήλ είναι «απολύτως έτοιμο να εξαπολύσει επιχείρηση στο Ιράν».

Επικαλούμενο πέντε ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, το NBC αναφέρει ότι το Ισραήλ εξετάζει την επιλογή να χτυπήσει την πυρηνική υποδομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς πιστεύει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας-πλαισίου που δεν ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του σχετικά με τον πυρηνικό εμπλουτισμό.

Οι πηγές που μίλησαν στο ειδησεογραφικό δίκτυο δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν κανένα σχέδιο στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν το Ισραήλ στην προσπάθειά του να χτυπήσει το Ιράν, άμεσα ή έμμεσα, με τη μορφή εναέριου ανεφοδιασμού ή ανταλλαγής πληροφοριών.

Ωστόσο, οι πηγές σημειώνουν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε επιφυλακή.

Όπως και το ρεπορτάζ του CBS, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ φοβούνται ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα εναντίον του αμερικανικού προσωπικού που σταθμεύει στο γειτονικό Ιράκ. Αυτές οι ανησυχίες ώθησαν πριν από ώρες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο να εξουσιοδοτήσουν ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ιράκ.

Ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας Μάικλ Νάιτς, του Ινστιτούτου Πολιτικής της Ουάσινγκτον για την Εγγύς Ανατολή, υποστηρίζει ότι η εκκένωση του προσωπικού έχει ως στόχο να ενημερώσει το Ιράν ότι δεν είναι βέβαιο ότι η Ουάσινγκτον θα παρέμβει και θα αποτρέψει το Ισραήλ από το να εξαπολύσει επίθεση.

«Έχει να κάνει με την προσπάθεια να πειστεί το Ιράν να σεβαστεί τις επιθυμίες του προέδρου», σημείωσε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις πιέσεις των ΗΠΑ»

Πάντως, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διεμήνυσε την Τετάρτη ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει στην «αμερικανική αλαζονεία» σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, αγνοώντας τις απειλές.

Μιλώντας στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για το πυρηνικό ζήτημα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τόνισε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται στο πλαίσιο που έθεσε ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν θα υποκύψουμε στην αλαζονεία», είπε. «Δεν θα δεχτούμε ποτέ την εξάλειψη της πυρηνικής μας έρευνας, μόνο και μόνο για να περιμένουμε την έγκρισή τους για να αποκτήσουμε πρόσβαση στα πυρηνικά υλικά που χρειαζόμαστε για τη βιομηχανία, την ιατρική, τη γεωργία και άλλες επιστήμες μας».

Επικρίνοντας τις απαιτήσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και την πυρηνική έρευνα, ο Πεζεσκιάν διερωτήθηκε σύμφωνα με το Anadolu: «Ποιος είπε ότι χρειαζόμαστε άδεια για να διεξάγουμε επιστημονική έρευνα; Ποιοι είναι αυτοί που απαιτούν να διαλύσουμε ολόκληρη την πυρηνική μας βιομηχανία;»

Προσερχόμενος σε μια εκδήλωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι είναι «λιγότερο σίγουρος» σε σχέση με «πριν από μερικούς μήνες» για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν.

«Φαίνεται να καθυστερούν, και νομίζω ότι αυτό είναι κρίμα, αλλά είμαι λιγότερο σίγουρος τώρα από ό,τι θα ήμουν πριν από μερικούς μήνες», είπε.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι μπορούσε να πείσει το Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ απάντησε «δεν ξέρω».

Είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι, το Ιράν «δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ξεκαθάρισε πάντως.

Ένας έκτος γύρος συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ για τα πυρηνικά έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ επέστρεψαν στην «πυρηνική διπλωματία» τον Απρίλιο, με το Ομάν να ενεργεί ως μεσολαβητής. Έκτοτε, οι δυο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει πέντε γύρους στο Μουσκάτ και τη Ρώμη.

Ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν αναγνωρίσει κάποια βήματα σύγκλισης, εντούτοις δεν έχει ακόμη επιτευχθεί αποφασιστική πρόοδος.

Ο εμπλουτισμός ουρανίου έχει αναδειχθεί ως βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις, με τις ΗΠΑ να ζητούν την κατάργησή του και το Ιράν να επιμένει ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υπογράμμισε ότι δεν αναμένει ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα αποφέρουν αποτελέσματα και υποστήριξε ότι το Ιράν «δεν χρειάζεται την άδεια κανενός» για να εμπλουτίσει ουράνιο.

Το Ιράν δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου λόγω των εντεινόμενων διπλωματικών τριβών στην περιοχή, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι μια «φιλική» περιφερειακή χώρα είχε ειδοποιήσει την Τεχεράνη για μια πιθανή ισραηλινή στρατιωτική επίθεση.

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι εντάσεις έχουν ως στόχο να «επηρεάσουν την Τεχεράνη να αλλάξει τη θέση της σχετικά με τα πυρηνικά της δικαιώματα» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τις ΗΠΑ την Κυριακή στο Ομάν.

Ο Τραμπ απείλησε με στρατιωτική δράση κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί νέα πυρηνική συμφωνία που θα αντικαταστήσει την πυρηνική συμφωνία του 2015, από την οποία η Ουάσινγκτον αποχώρησε το 2018. Από την πλευρά του το Ισραήλ ασκεί πιέσεις για στρατιωτική επέμβαση στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

BREAKING: Trump: "They (U.S. personnel in the Middle East) are being moved out. It could be a dangerous place, we'll see what happens. Iran can not have a nuclear weapon, we won't allow it"pic.twitter.com/AScLzv94Sr — Barak Ravid (@BarakRavid) June 11, 2025

