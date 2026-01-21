Στο Ηράκλειο και φέτος το Final 8 του Κυπέλλου

Για πέμπτη διαδοχική χρονιά η τελική φάση του Κυπέλλου Ανδρών θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο και στα «Δύο Αοράκια». Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ, το Final 8 θα διεξαχθεί 17 με 21 Φεβρουαρίου στην πόλη της Κρήτης, ενώ οι αγώνες θα διεξαχθούν όπως και τα προηγούμενα χρόνια παρουσία φιλάθλων όλων των ομάδων, που θα συνυπάρξουν στις κερκίδες.

Ήδη είναι γνωστά τα ζευγάρια των προημιτελικών Ολυμπιακός-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ενώ ο Άρης θα παίξει με Προμηθέα ή Μαρούσι και το τέταρτο ζευγάρι συνθέτουν οι νικητές των ζευγαριών Ηρακλής-Κολοσσός και Μύκονος-Καρδίτσα. Σημειώνεται πως οι «αιώνιοι», μετά από κλήρωση, μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Το Κύπελλο Ανδρών μπαίνει στη δεύτερη πεντηκονταετία της ζωής του και το Final 8 με την υποστήριξη της Allwyn ανανεώνει το ραντεβού του με το Ηράκλειο και το κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού από τις 17 ως τις 21 Φεβρουαρίου.

Μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης της διοργάνωσης είναι η Allwyn. Η Allwyn σηματοδοτεί τη νέα εποχή και συνεχίζει την κληρονομιά του ΟΠΑΠ, ο οποίος αποτέλεσε χορηγό ονοματοδοσίας της τελικής φάσης του Κυπέλλου Μπάσκετ Ανδρών τα τελευταία τρία χρόνια, στηρίζοντας δυναμικά και έμπρακτα τον θεσμό και τον ελληνικό αθλητισμό. Από τη δική της πλευρά η Κρήτη θα φιλοξενήσει εκ νέου ένα πολύ μεγάλο ραντεβού του ελληνικού μπάσκετ, όπως κάνει σταθερά την τελευταία πενταετία.

Οι προημιτελικοί του Allwyn Final 8 θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού AKTOR, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Αρη Betsson, του νικητή των αγώνων Ηρακλής-Κολοσσός H Hotels Collection, Μύκονος Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική και Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola-Μαρούσι Chery. Στις 19 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν οι ημιτελικοί της διοργάνωσης, με το μεγάλο τελικό να διεξάγεται το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά τα πρώτα πενήντα χρόνια ζωής η διοργάνωση μπαίνει σε μια νέα εποχή με την ανανέωση της συμφωνίας με τον χορηγό που υιοθετεί με τη σειρά του μια νέα ονομασία και θέτει το Κύπελλο Ελλάδας σε πρώτο πλάνο. Κοινός στόχος όλων είναι η αναβάθμιση του event σε κάθε επίπεδο αποβλέποντας και στην καλύτερη δυνατή εμπειρία των φιλάθλων!

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

