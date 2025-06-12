SPD: Ταράζει τα πολιτικά νερά το φιλορωσικό «μανιφέστο»

Αναταράξεις στη γερμανική πολιτική σκηνή προκάλεσε το «μανιφέστο» που υπογράφουν 100 στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών, ζητώντας μια «πιο πασιφιστική προσέγγιση» στη σχέση με τη Ρωσία. Με το κείμενο αυτό, ασκείται σημαντική πίεση προς το προεδρείο του συγκυβερνώντος κόμματος, αλλά και την ευρύτερη πολιτική ηγεσία της χώρας.

Η επιστολή, που συνυπογράφουν τόσο εν ενεργεία βουλευτές όσο και σημαίνοντα πρώην στελέχη, διατυπώνει ανοιχτή κριτική στους «προϋπολογισμούς πολέμου» και στην προοπτική πώλησης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία από τη συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Το «μανιφέστο» θεωρείται η πρώτη οργανωμένη ένδειξη αμφισβήτησης της εξωτερικής πολιτικής του μεγάλου συνασπισμού, στέλνοντας ταυτόχρονα προειδοποιητικά μηνύματα προς το προεδρείο των Σοσιαλδημοκρατών και ειδικότερα προς τον Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, από τη θέση του αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομικών.

Σκληρή αντίδραση από την ηγεσία και σύσσωμη την αντιπολίτευση

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και έντονες. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε *«απόλυτη ταύτιση»* με το SPD όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ουκρανία, εκφράζοντας την ελπίδα να διατηρηθεί αυτή η ενότητα. Υπογράμμισε επίσης ότι *«η Ρωσία αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια και των δύο πλευρών του Ατλαντικού»*, δεσμευόμενος στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Τη δική του θέση διατύπωσε και ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος, κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία, τόνισε με νόημα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για *«διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις»* με *«αυτόν τον Πούτιν»*.

Ο επικεφαλής της Κ.Ο. των Σοσιαλδημοκρατών, Ματίας Μιρς, αναγνώρισε ότι η πρωτοβουλία των 100 προέρχεται κυρίως από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος και μπορεί να *«δικαιολογηθεί»*, διευκρινίζει όμως ότι δεν αντανακλά την κεντρική γραμμή του SPD.

Ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, από το Αμβούργο, επισήμανε ότι *«κανείς από εμάς δεν έχει κάτι εναντίον της διπλωματίας και της ειρήνης. Όμως δεν πρέπει να αγνοούμε την πραγματικότητα»*. Την ίδια στιγμή, η συμπρόεδρος των Πρασίνων, Φραντσίσκα Μπράντνερ, χαρακτήρισε το μανιφέστο «ελλιπές», καθώς δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι η Ρωσία δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για την ειρήνη.

Εσωκομματική συζήτηση και τοποθετήσεις νεολαίας

Στο πλευρό των 100 συνυπογράφοντων στέκεται και μέρος της ισχυρής νεολαίας του SPD (Jusos). Ο επικεφαλής στη Βαυαρία, Μπένεντικ Λανγκ, επισημαίνει ότι η εσωκομματική συζήτηση για εξωτερική πολιτική είχε *«παγώσει»* επί χρόνια και ζητεί *«συνολική συζήτηση για την ασφάλεια, με έμφαση στη διπλωματία, τον αφοπλισμό και τη μακροπρόθεσμη ειρήνη»*.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «μανιφέστο» δημοσιοποιήθηκε λίγες μέρες πριν τις κρίσιμες συναντήσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Χάγη (24-26 Ιουνίου) και το Συνέδριο των Σοσιαλδημοκρατών στο Βερολίνο (27-28 Ιουνίου), γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στην πρωτοβουλία αυτή.

Πηγή: Deutsche Welle

