ΗΠΑ: θα εκκενώσουν μερικώς την πρεσβεία τους στο Ιράκ

Το μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας και οι οικείοι τους στη Βαγδάτη πρόκειται να απομακρυνθούν από το Ιράκ λόγω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας, δήλωσαν κυβερνητικές πηγές των ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ανέφεραν ακριβώς τι προκάλεσε την απόφαση για εκκένωση, ωστόσο, την Τετάρτη, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ενημερώθηκαν ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να εξαπολύσει επιχείρηση στο Ιράν, ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ συμβούλευσαν ορισμένους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν την περιοχή και ότι οι ΗΠΑ ανέμεναν ότι το Ιράν θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα σε ορισμένες αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ.

Η απόφαση έρχεται καθώς οι συνομιλίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν φαίνεται να έχουν βαλτώσει τις τελευταίες ημέρες.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, εξακολουθεί να σχεδιάζει να συναντηθεί με αξιωματούχους του Ιράν για τον έκτο γύρο συνομιλιών την Κυριακή, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο CBS.

Ένας αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC: «Αξιολογούμε συνεχώς την κατάλληλη στάση του προσωπικού σε όλες τις πρεσβείες μας. Με βάση την τελευταία μας ανάλυση, αποφασίσαμε να μειώσουμε το αποτύπωμα της αποστολής μας στο Ιράκ».

Ο Τραμπ μίλησε για το Ιράν σε μια εμφάνιση στο Κέντρο Κένεντι την Τετάρτη, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί είχαν συμβουλευτεί να εγκαταλείψουν την περιοχή «επειδή θα μπορούσε να είναι ένα επικίνδυνο μέρος και θα δούμε τι θα συμβεί».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν ήθελαν το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα: «Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ελπίζει να καταλήξει σε μια συμφωνία για να σταματήσει η Τεχεράνη την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι ολοένα και λιγότερο σίγουρος ότι το Ιράν θα σταματήσει να εμπλουτίζει ουράνιο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε επίσης μια τηλεφωνική κλήση 40 λεπτών - που λέγεται ότι ήταν «τεταμένη» - με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει μια στρατιωτική παρά διπλωματική προσέγγιση.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε επίσης την εθελοντική αναχώρηση οικογενειών αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού από χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Καταθέτοντας ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου την Τετάρτη, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι πιστεύει ότι υπάρχουν «πολλές ενδείξεις» ότι το Ιράν «προχωρά προς κάτι που θα μοιάζει πολύ με πυρηνικό όπλο».

Το Ιράν λέει ότι το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του προορίζεται για την παραγωγή ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς και ότι δεν προσπαθεί να κατασκευάσει ατομική βόμβα.

Επίσης την Τετάρτη, ο οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου - μέρος του Βασιλικού Ναυτικού - εξέδωσε προειδοποίηση λέγοντας ότι οι αυξημένες στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ναυτιλία.

Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε αρχικά περισσότερο από 4% όταν έγινε γνωστό η εκκένωση των ΗΠΑ, εν αναμονή της περιφερειακής ανασφάλειας που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε προβλήματα εφοδιασμού.

Περίπου 2.500 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στο Ιράκ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

