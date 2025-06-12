Σε μια κίνηση που αναμένεται να εντείνει περαιτέρω την κρίση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα θέσει σε λειτουργία μια νέα εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου, σε απάντηση στην πρόσφατη απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με την οποία επικρίνει την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, η νέα μονάδα βρίσκεται σε «άγνωστη και ασφαλή τοποθεσία», ενώ προβλέπεται και αναβάθμιση της τεχνολογίας εμπλουτισμού στο υπάρχον υπόγειο συγκρότημα στο Φορντό, 200 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης.

«Αυτό θα σημαίνει σημαντική αύξηση στην παραγωγή εμπλουτισμένων υλικών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπηρεσίας Μπεχρούζ Καμαλβαντί, στο κρατικό πρακτορείο IRNA, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η έλλειψη διαφάνειας για τη νέα εγκατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει την Τεχεράνη σε περαιτέρω παραβίαση των υποχρεώσεών της προς την ΙΑΕΑ, η οποία απαιτεί την έγκαιρη ενημέρωση και υποβολή σχεδίων για κάθε νέα μονάδα εμπλουτισμού.

Το Συμβούλιο Διοικητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ενέκρινε την Πέμπτη ψήφισμα στη Βιέννη, με το οποίο κρίνει ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται με τις διεθνείς του υποχρεώσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή παραπομπή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και επαναφορά των κυρώσεων.

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Σαΐντ Ιραβανί, προειδοποίησε μέσω του IRNA ότι η Τεχεράνη μπορεί να απαντήσει στην επίπληξη με την έναρξη διαδικασιών αποχώρησης από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Το ναυάγιο της πυρηνικής διπλωματίας συνοδεύεται από σοβαρή αύξηση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Οι ΗΠΑ διέταξαν την αποχώρηση ορισμένων υπαλλήλων από την πρεσβεία στη Βαγδάτη και ενέκριναν τη μετακίνηση οικογενειών στρατιωτικών από τη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απαισιοδοξία του για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας που θα περιορίσει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ιράν, από την πλευρά του, προειδοποίησε πως σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών και στρατιωτικής επίθεσης, ενδέχεται να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον – Τεχεράνης έχουν τελματώσει, με το κρίσιμο ζήτημα να αφορά στη δυνατότητα του Ιράν να διατηρήσει περιορισμένη εγχώρια ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιμένουν δημόσια ότι το Ιράν δεν μπορεί να διατηρήσει αυτή την τεχνολογία, η οποία είναι κομβική για την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου — είτε για ειρηνική χρήση είτε για όπλα.

«Μια συνολική συμφωνία είναι πιθανό να εξαρτάται από το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει κάποια μορφή εγχώριας δυνατότητας εμπλουτισμού», σημείωσαν αναλυτές της Eurasia Group σε σχετικό υπόμνημα.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι προτίθεται να σταματήσει την παραγωγή υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων — αφού ήδη παρήγαγε ρεκόρ ποσοτήτων, ικανές, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να μετατραπούν σε καύσιμο για δέκα πυρηνικές βόμβες, αν υπάρξει πολιτική απόφαση για την κατασκευή τους.

Αν και οι ιρανικές αρχές παρέχουν ελάχιστες λεπτομέρειες για τη νέα εγκατάσταση εμπλουτισμού, διπλωμάτες και αναλυτές έχουν εντοπίσει υπόγειες κατασκευαστικές δραστηριότητες κοντά στη μονάδα του Νατάνζ στο κεντρικό Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μπεχρούζ Καμαλβαντί, η ΙΑΕΑ έχει λάβει τα τεχνικά σχέδια για το νέο κέντρο.



Πηγή: skai.gr

