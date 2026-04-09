Πεζεσκιάν: Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν την εκεχειρία – Δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν την εκεχειρία, τονίζοντας πως το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Ενόψει της συνάντησης ΗΠΑ – Ιράν το Σάββατο, στο Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος σχολίασε πως οι επιθέσεις στον Λίβανο κάνουν «ανούσιες» τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Αναλυτικά, ο Πεζεσκιάν αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Η νέα επιθετική ενέργεια του ισραηλινού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Αυτό αποτελεί επικίνδυνο σημάδι παραπλάνησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις ανούσιες.

Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Λιβανέζους αδελφούς και αδελφές του».

Πηγή: skai.gr

