Η πρόταση εκεχειρίας περιελάμβανε τον Λίβανο και όλο τον «άξονα της αντίστασης», δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με αφορμή την άρνηση του Ισραήλ και της κυβέρνησης Τραμπ ότι στους όρους δεν περιλαμβάνεται η παύση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ έθεσε ξεκάθαρα το θέμα του Λιβάνου και τόνισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για «άρνηση ή οπισθοχώρηση».
Ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε μάλιστα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «οι παραβιάσεις της εκεχειρίας συνεπάγονται σαφές κόστος και ισχυρές απαντήσεις».
April 9, 2026
