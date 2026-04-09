Η πρόταση εκεχειρίας περιελάμβανε τον Λίβανο και όλο τον «άξονα της αντίστασης», δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με αφορμή την άρνηση του Ισραήλ και της κυβέρνησης Τραμπ ότι στους όρους δεν περιλαμβάνεται η παύση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ έθεσε ξεκάθαρα το θέμα του Λιβάνου και τόνισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για «άρνηση ή οπισθοχώρηση».

Ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε μάλιστα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «οι παραβιάσεις της εκεχειρίας συνεπάγονται σαφές κόστος και ισχυρές απαντήσεις».

Πηγή: skai.gr

