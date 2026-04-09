Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν τους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων της χώρας την Πέμπτη προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο τέλος Φεβρουαρίου.

Στο σιιτικό Ισλάμ, η 40ή ημέρα μετά τον θάνατο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της μετάβασης της ψυχής του νεκρού και το τέλος της περιόδου πένθους.

Πλάνα που μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση δείχνουν μεγάλα πλήθη να έχουν συγκεντρωθεί στην ιρανική πρωτεύουσα προκειμένου να πενθήσουν, κυματίζοντας ιρανικές σημαίες και κρατώντας φωτογραφίες του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ενώ έχει αναρτηθεί και πανό με πορτρέτο του Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ, που κυβέρνησε τη χώρα για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των κοινών αμερικανοϊσραηλινών πλήγματων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει οριστεί διάδοχός του, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, αν και η κρατική τηλεόραση έχει μεταδώσει πολλές δηλώσεις που αποδίδονται στον νέο ανώτατο ηγέτη.

Σύμφωνα με το CNN, δεν έχει ακόμη τελεστεί στο Ιράν κηδεία για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη.



