Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να εξαπολύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, λέγοντας πως εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία θα «αρχίσουν τα πυρά». Αντίστοιχα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν πως θα «εκπληρώσουν το καθήκον τους και θα απαντήσουν» εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, που χτες κόστισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Το Ισραήλ, αλλά και η κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χαζμπολάχ συνεχιζόνται καθώς η παύση των επιθέσεων κατά της λιβανέζικης οργάνωσης δεν περιλαμβάνεται στους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας, με την Τεχεράνη από τη μεριά της να υποστηρίζει το αντίθετο και να καταγγέλει παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από το Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα, και το Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του διαμεσολαβητή στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, επικρίνει το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι οι ενέργειές του υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «λάβει επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα» για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξόντωσαν τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, δεξί χέρι και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ κατά τον χθεσινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει πως «θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ».

Λόγω του εχθρικού κλίματος που παραμένει, η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ είναι αμφίβολη, με τον Ιρανό αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών να λέει στο BBC πως η Τεχεράνη θα «εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση» μόνο «αφού οι ΗΠΑ σταματήσουν την επιθετικότητα».

