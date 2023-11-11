Είναι η πρώτη, μεγάλη κινητοποίηση της ιταλικής κεντροαριστεράς, από τότε που η Τζόρτζια Μελόνι ορκίσθηκε πρωθυπουργός της χώρας. Για αργότερα απόγευμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, Partito Democratico, κάλεσε μέλη και υποστηρικτές του στην κεντρική Πλατεία του Λαού, για να πουν «όχι» στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, την οποία συνθέτουν η Λέγκα, η Φόρτσα Ιτάλια και τα Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι. «Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση αυτή έχει αποτύχει και έχουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε, όσο γρηγορότερα γίνεται, μια αξιόπιστη εναλλακτική» δήλωσε η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν.

Οι συμμετέχοντες στην σημερινή κινητοποίηση - αναμένονται πάνω από 100.000 άνθρωποι -θα αμφισβητήσουν την πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό και, ακόμη ειδικότερα, την πρόσφατη συμφωνία της Ιταλίδας πρωθυπουργού με τον Αλβανό ομόλογό της, Έντι Ράμα, η οποία αφορά την δημιουργία δυο κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες, στην βόρεια Αλβανία. Η ιταλική κεντροαριστερά, την κρίνει παράνομη και επικίνδυνη.

Μια «νέα αρχή»

Παράλληλα, το μεγαλύτερο κόμμα της ιταλικής αντιπολίτευσης, λέει «όχι» στην συνταγματική μεταρρύθμιση που παρουσίασε η κυβέρνηση, η οποία προβλέπει την απευθείας εκλογή του πρωθυπουργού και αποδυνάμωση, συγχρόνως, του ρόλου του προέδρου της δημοκρατίας. «Φτάνει με τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, και των μεταναστών. Η κυβέρνηση αυτή ξέρει μόνο να ευνοεί τη μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», δήλωσε η Σλάιν στην εφημερίδα La Repubblica. Όσο για την κρίση στην Μέση Ανατολή, ζητά την προστασία του άμαχου πληθυσμού της Γάζας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Oι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η τελευταία, μαζική συγκέντρωση των «Δημοκρατικών» είχε οργανωθεί, στην ιταλική πρωτεύουσα, πριν πέντε χρόνια και ότι η σημερινή πρωτοβουλία, στις προθέσεις των οργανωτών της, θα πρέπει να βοηθήσει την κεντροαριστερά, να καταφέρει να κάνει μια «νέα αρχή».

Μένει να διαπιστωθεί αν, το Δημοκρατικό Κόμμα θα καταφέρει να βρει κάποια βασικά κοινά σημεία με τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αρχίζοντας από το Κίνημα Πέντε Αστέρων, ώστε να δημιουργηθεί, όντως, ένα ευρύ μέτωπο, το οποίο να είναι σε θέση να αμφισβητήσει την σημερινή κυβέρνηση.

Πηγή: DW - Θεόδωρος Ανδρεάδης-Συγγελλάκης, Ρώμη

