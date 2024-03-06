Η Νίκι Χέιλι θα ανακοινώσει εντός της ημέρας ότι αποχωρεί από την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδιά της.



Η Χέιλι είχε αναδειχθεί ως η μοναδική αντίπαλος του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην προκριματική εκστρατεία των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές, εμποδίζοντάς τον να κερδίσει και τις 15 πολιτείες, καθώς κέρδισε το Βερμόντ.

Η πρώην πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ επί προεδρίας Τραμπ υστερεί σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει την συντριπτική πλειονότητα των αντιπροσώπων που κρίνονταν στις χθεσινές εκλογές. Αυτοί θα μετάσχουν το καλοκαίρι στο εθνικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να ορίσουν τον επίσημο υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Νίκι Χέιλι δεν θα ανακοινώσει, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, ότι υποστηρίζει τον Τραμπ δήλωσαν οι πηγές που γνωρίζουν τα σχέδιά της.



Αντίθετα, θα καλέσει τον Τραμπ «να κερδίσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων που στήριξαν την ίδια».



Η Χέιλι θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί από την προεδρική κούρσα, πιθανότατα στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας όπου θα μιλήσει στις 5 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας).



Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

