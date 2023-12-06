Το Ισραήλ θα καταρρεύσει όταν αντιμετωπίσει έναν πραγματικό στρατό, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην 'Αγκυρα.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «όσο το Ισραήλ κρύβεται κάτω από τις φούστες της Δύσης, όσο κλιμακώνει τις φρικαλεότητες, τόσο πιο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες».

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, δήλωσε πως η δολοφονία αθώων παιδιών, γυναικών, άοπλων και αβοήθητων ανθρώπων με τα πιο σύγχρονα μέσα πολέμου στον κόσμο είναι μια αθλιότητα που αρμόζει μόνο σε δειλούς σαν τους Ισραηλινούς ηγέτες. «Είναι βέβαιο ότι το Ισραήλ, το οποίο τρέμει σύγκορμο μπροστά σε μια χούφτα αμάχων στη Γάζα, θα καταρρεύσει όταν βρεθεί αντιμέτωπο με έναν πραγματικό στρατό, μια πραγματική δύναμη. Ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα συνέλθει το συντομότερο δυνατό χωρίς να χρειαστεί να οδηγηθεί σε μια τόσο οδυνηρή μοίρα», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Το Ισραήλ, φυσικά, θα λογοδοτήσει» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν, αναρωτώμενος: «Δεν ξέρω πού θα καταφύγει ο Νετανιάχου». Όπως υποστήριξε, «τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε θα έχουν ιδιαίτερη θέση στις δίκες του στο εγγύς μέλλον. Αργά ή γρήγορα θα κριθούν στο δικαστήριο της ανθρωπότητας».

Παράλληλα, στράφηκε για μία ακόμη φορά κατά της Δύσης, λέγοντας πως «οι χώρες που έδωσαν στον Νετανιάχου αυτό το θράσος και συγκάλυψαν τα εγκλήματα θα έχουν την ίδια μοίρα».

«Αν η Αμερική και οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν υποστηρίξει το Ισραήλ, αυτή η κυβέρνηση δεν θα ήταν σε θέση να ενεργήσει τόσο αδίστακτα. Το παρελθόν τους είναι γεμάτο φρικαλεότητες», ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

