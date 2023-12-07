Περού: Αποφυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος Αλμπέρτο Φουχιμόρι

Ο περουβιανός πρώην πρόεδρος Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), 85 ετών, αφέθηκε ελεύθερος χθες Τετάρτη από τη φυλακή όπου εξέτιε από το 2009 ποινή κάθειρξης 25 ετών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αφού επανήλθε σε ισχύ χάρη που του δόθηκε το 2017, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Φουχιμόρι, ο οποίος πάσχει από αρκετά χρόνια προβλήματα υγείας —καρδιοπάθεια, παθήσεις του αναπνευστικού, του νευρολογικού συστήματος...— βγήκε στις 18:29 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:29 σήμερα ώρα Ελλάδας) από τη φυλακή Μπαρβαντίγιο, σε εγκατάσταση της αστυνομίας, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, κι επιβιβάστηκε σε γκρι SUV που αναχώρησε.

Η αποφυλάκιση του κ. Φουχιμόρι έγινε παρά την αντίθεση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είχε ταχθεί εναντίον της απελευθέρωσής του με απόφασή του το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.