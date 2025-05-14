Περιμένοντας τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε πως θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα, Άγκυρα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραμένοντας διαθέσιμος για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, στην Κωνσταντινούπολη, αύριο, Πέμπτη.

Ωστόσο, η Μόσχα κρατά καλά κλειστά τα χαρτιά της όσον αφορά εάν ο Ρώσος πρόεδρος θα βρίσκεται τελικά ή όχι στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας.

Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, όπως το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Αζερμπαϊτζάν και το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTVμεταδίδουν πως στην Κωνσταντινούπολη τη Μόσχα θα εκπροσωπεί ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ και ο ειδικός σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ.

Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε και διαψεύδει, τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας, με τον εκπρόσωπό του, κ. Ντμίτρι Πεσκόφ, να αρνείται, σταθερά, να σχολιάσει την πρόταση Ζελένσκι και να επισημαίνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για «σοβαρές» συνομιλίες και για μια «διαρκή ειρηνευτική λύση».

Η τελευταία φορά που Κίεβο και Μόσχα είχαν απευθείας συνομιλίες ήταν και πάλι στην Κωνσταντινούπολη τις πρώτες εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά από την τελευταία φορά που Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλάντιμιρ Πούτιν αντήλλαξαν χειραψία έχουν περάσει εννέα χρόνια με τη συνάντησή τους να διεξάγεται στο Παρίσι παρουσία του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν και της τότε Γερμανίδας καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ.

Το εν λόγω «θρίλερ» που αφορά την άφιξη ή μη του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κωνσταντινούπολη άρχισε όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί αυτοπροσώπως την Πόλη και να συμμετάσχει στη συνάντηση με συνομιλητή τον ίδιο τον Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η μεταμεσονύχτια τοποθέτηση Πούτιν το περασμένο Σάββατο για απευθείας συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας δίχως όρους, όπως για παράδειγμα κατάπαυση του πυρός για τριάντα ημέρες – ένα αίτημα που είχαν ήδη διατυπώσει οι Ευρωπαίοι από το Κίεβο λίγες ώρες πριν με τη σύμφωνη γνώμη και του Ζελένσκι, απειλώντας συνάμα τη Μόσχα με κυρώσεις εάν δεν συμμορφωθεί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αν και έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να μεταβεί και εκείνος στην Κωνσταντινούπολη, νωρίς το βράδυ της Τρίτης ανακοίνωσε από τη Σαουδική Αραβία πως της αμερικανικής πλευράς θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα βρίσκεται ούτως ή άλλως στην Τουρκία για να συμμετάσχει στις εργασίες της άτυπης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών στην Αττάλεια, σήμερα και αύριο.

Παράλληλα, πηγές του Λευκού Οίκου είχαν γνωστοποιήσει πως στην Κωνσταντινούπολη, αύριο Πέμπτη θα βρίσκονται επίσης ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής κυβέρνησης Στιβ Γουίτκοφ., καθώς επίσης και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλλογκ, ο οποίος βέβαια φρόντισε να επισημάνει την Τρίτη μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox Business πως ο κ. Τραμπ θα μεταβεί στην Πόλη εάν το παρών στη συνάντηση αποφασίσει να δώσει και ο Ρώσος ομόλογός του.

Για την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν θα τολμήσει» να παραστεί στις συνομιλίες, καθώς όπως εξήγησε δεν πιστεύει ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται πραγματικά για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Προς το παρόν, ο μόνος που περιμένει φαίνεται να είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δηλώνει πως «επειδή τα πάντα εξαρτώνται από τη Ρωσία (…) θα κάνουμε τα πάντα για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση» αλλά και «για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» και το βλέμμα όλων παραμένει σταθερά στη Μόσχα και στις επίσημες ανακοινώσεις της.

