Ο περουβιανός πρωθυπουργός Γουστάβο Αδριανσέν παραιτήθηκε χθες Τρίτη, παραμονή της διεξαγωγής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο για την πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του, εν μέσω κατακόρυφης αύξησης της κοινωνικής δυσαρέσκειας για την εγκληματικότητα, ιδίως το κύμα εκβιάσεων και την πρόσφατη δολοφονία δεκατριών χρυσωρύχων.

Η παραίτηση του κ. Αδριανσέν, που ως χθες θεωρείτο ο ισχυρός άνδρας της κυβέρνησης, θέτει σε νέα δοκιμασία την αντιδημοφιλή πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε, που καλείται να προχωρήσει σε νέο ανασχηματισμό της κυβέρνησής της, μερικές ώρες αφού ανακοίνωσε τον απροσδόκητο προηγούμενο — αντικατέστησε ιδίως τους υπουργούς Οικονομίας και Εσωτερικών. Μπορεί να διατηρήσει υπουργούς στις θέσεις τους, όμως είναι υποχρεωμένη να ονομάσει νέο πρωθυπουργό, που κατόπιν πρέπει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.

Ενώ δεν απομένει παρά κάτι λιγότερο από ένας χρόνος ως τις επόμενες εκλογές, η δημοτικότητα της κυρίας Μπολουάρτε έχει υποχωρήσει σε χαμηλό άνευ ιστορικού προηγουμένου: μόλις το 2% των Περουβιανών εγκρίνει τα πεπραγμένα της, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η επανεκλογή προέδρου στο κράτος των Άνδεων, δυνάμει του Συντάγματος.

Νωρίτερα, ο Ραούλ Πέρες αντικατέστησε τον Χοσέ Σαλάρδι στο υπουργείο Οικονομίας. Αυτός ο τελευταίος είχε αναλάβει μόλις τον Ιανουάριο. Πρόκειται για τον τέταρτο υπουργό στον οποίο αναθέτει το χαρτοφυλάκιο η κ. Μπολουάρτε.

Ακόμη, ο συνταξιούχος στρατηγός της αστυνομίας Κάρλος Μαλαβέρ ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών. Ο προκάτοχός του Χούλιο Δίας είχε αναλάβει μόλις στα τέλη Μαρτίου.

Ο Σέσαρ Σαντοβάλ ονομάστηκε εξάλλου νέος υπουργός Μεταφορών.

Καθώς δεν ανήκει σε πολιτικό κόμμα, η πρόεδρος Μπολουάρτε ασκεί την εξουσία χάρη στην υποστήριξη συμμαχίας παρατάξεων της δεξιάς, που έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

