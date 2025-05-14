Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον νοσοκομείων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σκότωσαν πάνω από 28 ανθρώπους χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στον θύλακο, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως επίκειται εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την επομένη ολιγόωρης παύσης των βομβαρδισμών, για να επιτραπεί η απελευθέρωση του ισραηλινοαμερικανού αιχμαλώτου Ίνταν Αλεξάντερ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τους ξανάρχισαν, στοχοποιώντας διαδοχικά δυο νοσοκομεία στη Χαν Γιούνις, σε καθένα από τα οποία βρισκόταν, κατ’ αυτές, «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Στο νοσοκομείο Νάσερ, σκοτώθηκαν αρκετοί ασθενείς, ανάμεσά τους δημοσιογράφος, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Η πολιτική προστασία ανέφερε πως κατόπιν η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε «τα περίχωρα και την αυλή του ευρωπαϊκού νοσοκομείου» της Χαν Γιούνις, σκοτώνοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους.

Ο φωτοειδησεογράφος Άμρο Ταμπάς περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο «σκηνή απόλυτης καταστροφής» εξαιτίας του βομβαρδισμού, που έγινε «παρά την παρουσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην εγκατάσταση» για να οργανωθεί η εσπευσμένη απομάκρυνση από τη Λωρίδα της Γάζας, που προβλεπόταν για σήμερα, τραυματισμένων παιδιών.

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους τομέων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, προειδοποιώντας πως θα εξαπέλυε άμεσα βομβαρδισμούς, μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών από το τμήμα αυτό του θυλάκου, δύο από τις οποίες ανέφερε πως αναχαίτισε. Την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις ανέλαβε ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, κίνημα που χαρακτηρίζεται σύμμαχο της Χαμάς.

«Τις επόμενες μέρες θα μπούμε με όλη μας τη δύναμη» στη Λωρίδα της Γάζας για να «ολοκληρώσουμε την επιχείρηση και να νικήσουμε τη Χαμάς», είπε ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, την πρώτη ημέρα της περιοδείας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Είπε επίσης πως οι υπηρεσίες του εργάζονται προκειμένου να εξευρεθούν χώρες διατεθειμένες να υποδεχθούν κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, πολλοί από τους οποίους είναι κατ’ αυτόν έτοιμοι να φύγουν από τον θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 18 και πλέον μήνες πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ νωρίτερα ανέφερε πως έστειλε αντιπροσωπεία στη Ντόχα για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τους ομήρους. Από την πλευρά της, η Χαμάς κάλεσε την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ να «συνεχίσει τις προσπάθειές της για να τερματιστεί ο πόλεμος».

Τη 18η Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός έβαλε τέλος σε κατάπαυση του πυρός δυο μηνών, ξαναρχίζοντας τις επιχειρήσεις του στη μικρή παραθαλάσσια περιοχή υπό πολιορκία, όπου έπαψε να επιτρέπει την είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας τη 2η Μαρτίου.

Και την 5η Μαΐου, το Ισραήλ ανήγγειλε νέα εκστρατεία για την «κατάκτηση» της Λωρίδας της Γάζας, που συνεπάγεται τον εσωτερικό εκτοπισμό «της πλειονότητας» των περίπου 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι αρχές της Χαμάς κατηγόρησαν χθες τον ισραηλινό στρατό πως «δολοφόνησε» βομβαρδίζοντας το νοσοκομείο Νάσερ τον δημοσιογράφο Χασάν Ασλί, που παρουσίασαν ως διευθυντή του παλαιστινιακού πρακτορείου ειδήσεων Alam24. Είχε τραυματιστεί ήδη την 7η Απριλίου σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού, που τον είχε χαρακτηρίσει «τρομοκράτη (...) που δρα με κάλυψη την ιδιότητα του δημοσιογράφου και του διευθυντή μέσου ενημέρωσης» και «είχε συμμετάσχει στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου (2023)».

Ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε χθες με συγγενείς Ισραηλινών που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα στην «πλατεία των ομήρων» στο Τελ Αβίβ. «Ελπίζουμε να τους ξαναφέρουμε όλους στα σπίτια τους», δήλωσε.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς, απομένουν 57 που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο οι 34 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Ίνταν Αλεξάντερ, 21 ετών, που αιχμαλωτίστηκε ενώ υπηρετούσε σε βάση επίλεκτης μονάδας στο νότιο Ισραήλ, ήταν ο μοναδικός όμηρος στη ζωή με αμερικανική υπηκοότητα που απέμενε στη Λωρίδα της Γάζας. Χθες συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. «Πάω καλά. Είμαι αδύναμος, αλλά λίγο-λίγο θα επανέλθω», του είπε.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, κορυφαίο στέλεχος του οργανισμού υπεύθυνο για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, ο Τομ Φλέτσερ, μίλησε για «απάνθρωπες» συνθήκες που έχουν επιβληθεί από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα ενεργήσετε αποφασιστικά για να σταματήσετε τη γενοκτονία;» ρώτησε τα κράτη μέλη, αναφερόμενος στα εκτεταμένα «δεινά» των αμάχων, «τους θανάτους, τους τραυματισμούς, την πείνα, τις αρρώστιες, τις άλλες μορφές απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, τους επανειλημμένους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς μεγάλης κλίμακας, τις καταστροφές».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 χαρακτήρισε «ντροπή» τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και πρόσθεσε πως είναι «ανοικτό» το ενδεχόμενο επανεξέτασης των «συμφωνιών συνεργασίας» της ΕΕ με το Ισραήλ.

Στη Λωρίδα της Γάζας τα επίπεδα υποσιτισμού είναι «συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρούνται σε χώρες αντιμέτωπες με παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις» διάρκειας δεκαετιών, τόνισε εξάλλου η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί του Κόσμου (Médecins du Monde), κατηγορώντας το Ισραήλ πως χρησιμοποιεί «την πείνα ως πολεμικό όπλο».

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 52.908 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα –δημοσιοποιήθηκαν χθες– του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

