Κάγια Κάλλας: Ο Πούτιν «δεν θα τολμήσει» να συναντήσει τον Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας εκτίμησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα τολμήσει» να παραστεί στις ουκρανορωσικές συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, στις οποίες αναμένεται να παραστεί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Ζελένσκι έπραξε σωστά λέγοντας "Εντάξει, είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Πούτιν, ας έρθει"», τόνισε η Κάλλας σε ένα συνέδριο στην Κοπεγχάγη. «Αλλά δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα τολμήσει», να πάει, πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαία ανώτατη αξιωματούχος δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται πραγματικά για την εγκαθίδρυση ειρήνης στην Ουκρανία.

«Δεν νομίζω ότι (η Ρωσία) ενδιαφέρεται για ειρήνη. Συνεχίζουν να βομβαρδίζουν την Ουκρανία. Αν ενδιαφέρονταν για ειρήνη, θα μπορούσαν να σταματήσουν αμέσως τώρα», είπε. «Η Ρωσία σαφώς παίζει παιχνίδια, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο».

Η τύχη των απευθείας συνομιλιών Ρώσων και Ουκρανών στην Κωνσταντινούπολη μεθαύριο Πέμπτη παραμένει μετέωρη αναφορικά με τα πρόσωπα που θα μετάσχουν σε αυτή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν -που πρότεινε τις συνομιλίες- δεν έχει αποσαφηνίσει αν θα μεταβεί ο ίδιος, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα είναι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μόνο αν παραστεί ο Πούτιν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί και αυτός στις συνομιλίες αυτές.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

