«Ιπτάμενο παλάτι». Μόνο έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το τζάμπο τζετ, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων που η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να συμφώνησε να δεχτεί ως δώρο από το Κατάρ.
Το ιδιωτικό Boeing 747 διαθέτει ένα κυρίως υπνοδωμάτιο, ένα υπνοδωμάτιο επισκεπτών, 2 πλήρη μπάνια με ντους, 9 μικρότερες τουαλέτες, 5 μικρές κουζίνες και ένα ιδιωτικό γραφείο.
Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ το πολυτελές ιδιωτικό τζετ για να το χρησιμοποιήσει ως αντικατάσταση του υπάρχοντος αεροσκάφους Air Force One.
Αν και το αεροπλάνο είναι πάνω από 10 ετών, αυτό δεν είναι ένα φθηνό δώρο από την κυβέρνηση του Κατάρ. Είναι ουσιαστικά μια πλήρως επιπλωμένη ιπτάμενη έπαυλη.
Το μελλοντικό Air Force One διαθέτει μεγάλους καναπέδες και ανακλινόμενες πολυθρόνες, ξύλινη επένδυση και περισσότερες από 40 τηλεοράσεις.
Το αεροπλάνο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 90 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος. Προηγουμένως χρησιμοποιήθηκε από ένα τμήμα της Qatar Airways που εξυπηρετεί τις βασιλικές οικογένειες της χώρας και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Ο Τραμπ περίμενε την Boeing να ολοκληρώσει την επόμενη γενιά προεδρικών αεροσκαφών, αλλά η εταιρεία έχει μείνει πίσω στο χρονοδιάγραμμα και έχει ήδη ξεπεράσει τον προϋπολογισμό.
Στο Truth Social, ο πρόεδρος δήλωσε ότι σκοπεύει να δεχτεί το πλούσιο δώρο, δηλώνοντας ότι το επιβατικό αεροσκάφος Boeing 747-8 θα χρησιμεύσει «προσωρινά» ως το προσωρινό Air Force One μέχρι να ολοκληρωθούν τα νέα αμερικανικά αεροσκάφη.
Το εσωτερικό της ιπτάμενης έπαυλης
Σε αντίθεση με το εμπορικό 747 που χωράει πάνω από 460 άτομα, αυτό το τζάμπο τζετ διαθέτει μόνο πέντε σειρές καθισμάτων business class.
Ο υπόλοιπος χώρος στο τεράστιο αεροπλάνο έχει ανακαινιστεί ώστε να χωρέσουν πέντε σαλόνια στα δύο κύρια καταστρώματα του αεροσκάφους, τα οποία συνδέονται με μια πολυτελή σκάλα.
Διαθέτει επίσης όλες τις σύγχρονες ανέσεις για αεροπορικά ταξίδια, όπως πρόσβαση σε ζωντανή τηλεόραση και ραδιόφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο.
Το αεροπλάνο θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή στον κόσμο, σύμφωνα με το Business Jet Traveler.
Το εσωτερικό του αεροπλάνου, διακοσμημένο από τη διάσημη γαλλική εταιρεία εσωτερικής διακόσμησης Alberto Pinto Cabinet, είναι γεμάτο με περίτεχνες σουίτες, καμπίνες, σαλόνια και τραπεζαρίες.
Σχεδόν κάθε δωμάτιο διαθέτει βελούδινα χαλιά, δερμάτινους καναπέδες και χρυσά έπιπλα.
Η αίθουσα συνεδριάσεων διαθέτει υπέροχες καρέκλες σε καφέ και κρεμ χρώμα με βαθιά μαξιλάρια που ρυθμίζονται με το πάτημα ενός κουμπιού.
Οι διάδρομοι του αεροπλάνου είναι επενδεδυμένοι με χρυσούς τοίχους που θυμίζουν τις σχεδιαστικές επιλογές του Τραμπ στις ιδιοκτησίες του, όπως ο Πύργος Τραμπ στο Μίνταουν του Μανχάταν.
Μόλις το 747-8 παραδοθεί στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, θα υποβληθεί σε μια σημαντική αναθεώρηση για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για τον αρχηγό.
Όταν ο πρόεδρος Τραμπ αρχίσει να χρησιμοποιεί το νέο αεροπλάνο, θα γίνει το μακρύτερο επιβατικό αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ποτέ ως Air Force One, με μήκος 76,2 μέτρα.
Το προεδρικό αεροπλάνο χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1990, όταν πρόεδρος ήταν ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος.
Το νέο μοντέλο της Boeing είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2024, αλλά οι καθυστερήσεις φέρεται να έχουν μεταθέσει το ντεμπούτο του στο 2027.
- Οι φωτογραφίες είναι από την AMAC Aerospace, ελβετική εταιρεία που ειδικεύεται στις ανακαινίσεις αεροσκαφών και υπεύθυνη για τη μετατροπή του 747-8 σε ένα ιπτάμενο παλάτι.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.