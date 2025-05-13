Σε κλίμα έντονης διπλωματικής κινητικότητας, Ρώσοι και Ουκρανοί ετοιμάζονται για απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προκαλεί ανοιχτά τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει προσωπικά, την ώρα που το Κρεμλίνο εκπέμπει αντιφατικές τοποθετήσεις σχετικά με το αν θα αποδεχτεί την πρόκληση ή όχι ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα δίλημμα, καθώς Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Κίεβο επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή γραμμή για κατάπαυση του πυρός και περαιτέρω ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Αφού επανειλημμένα απέφυγε τις εκκλήσεις της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για πλήρη κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, ο Ρώσος ηγέτης πρότεινε αντ’ αυτού απευθείας συνομιλίες μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη, μια πρόταση την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στήριξε με ενθουσιασμό.

Η πρόταση θεωρήθηκε σημαντική, εφόσον οι συνομιλίες πραγματοποιηθούν, καθώς θα είναι οι πρώτες απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών από τις πρώτες εβδομάδες της πλήρους ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, αποφάσισε να ανεβάσει το διακύβευμα. «Θα περιμένω τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη. Προσωπικά», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Ελπίζω αυτή τη φορά οι Ρώσοι να μη βρουν δικαιολογίες.»

Η πρόταση για κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο προέδρων συνιστά πρόκληση για τον Πούτιν, ο οποίος δεν έχει συναντηθεί με τον Ζελένσκι από το 2019, έχει επανειλημμένως επιχειρήσει να υπονομεύσει τη νομιμοποίηση του Ουκρανού προέδρου και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι σκόπιμο για τη Μόσχα να διαπραγματευτεί απευθείας με το Κίεβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει φέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια δύσκολη θέση, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Μερέζκο, βουλευτή του ουκρανικού κοινοβουλίου και μέλος του κόμματος του Ζελένσκι.

«Ο Ζελένσκι έχει φέρει τον Πούτιν σε μια κατάσταση κατά την οποία, ό,τι κι αν κάνει, χάνει. Αν δεν εμφανιστεί στην Κωνσταντινούπολη, τότε χάνει. Ο κόσμος θα δει ότι ο Πούτιν δεν θέλει διαπραγματεύσεις».

Ακολούθως ο ίδιος εξήγησε ότι «αν ο Πούτιν εμφανιστεί, τότε φανταστείτε την εικόνα: από τη μία ο νέος, ατρόμητος ηγέτης μιας ηρωικής χώρας, και από την άλλη ένας γηραιός δικτάτορας, εγκληματίας πολέμου. Ο Πούτιν δεν μπορεί να αντέξει αυτή την εικόνα. Άρα, οι πιθανότητες να εμφανιστεί στην Κωνσταντινούπολη είναι μικρές».

Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή για το αν ο Πούτιν θα συναντηθεί τελικά με τον Ζελένσκι, αν και έχει επαναλάβει την πρόταση για απευθείας διαπραγματεύσεις στην Τουρκία.

«Συνολικά, παραμένουμε δεσμευμένοι σε μια σοβαρή προσπάθεια για μακροπρόθεσμη ειρηνική λύση», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ωστόσο, ο Κονσταντίν Κοσάτσεφ, αντιπρόεδρος της Άνω Βουλής της Ρωσίας, άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν δεν θα παραστεί. Όπως δήλωσε στο κανάλι Rossiya-24, σε δηλώσεις που επικαλέστηκε το πρακτορείο Interfax, ο Ζελένσκι «προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στη Ρωσία, λέγοντας: κοιτάξτε, ο Πούτιν, τον οποίο κάλεσα στην Κωνσταντινούπολη, αρνήθηκε και δεν ήρθε. Και μετά θα αρχίσουν διάφορες εικασίες για τον λόγο που συνέβη αυτό».

Ο Όλεγκ Ιγκνάτοφ, ανώτερος αναλυτής για τη Ρωσία στο International Crisis Group, δήλωσε στο ABC News ότι θα αποτελούσε «μεγάλη έκπληξη» αν ο Πούτιν ταξίδευε στην Κωνσταντινούπολη.

«Συνήθως, ο Πούτιν δεν συναντάται με κανέναν χωρίς προετοιμασίες», εξήγησε ο Ιγκνάτοφ, σημειώνοντας ότι πριν από την τελευταία του συνάντηση με τον Ζελένσκι, το 2019, το Κρεμλίνο προετοιμαζόταν για μήνες.

Η πρόταση του Πούτιν για απευθείας συνομιλίες ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών στο Κίεβο, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στο ουκρανικό αίτημα για πλήρη κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Πούτιν, ωστόσο, δεν έχει έως τώρα αποδεχθεί επίσημα το αίτημα για κατάπαυση του πυρός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να στηρίζει τόσο την πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση, όσο και την αντιπρόταση Πούτιν για απευθείας συνομιλίες στην Τουρκία.

Αρχικά, Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Τραμπ στήριξε την πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί του, ενώ βρίσκονταν στο Κίεβο.

Ωστόσο, ο Τραμπ στη συνέχεια εξέφρασε γρήγορα και τη στήριξή του στην πρόταση του Πούτιν για απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, μια πρόταση που τόσο η Ουκρανία όσο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου ερμήνευσαν ως απόπειρα αποφυγής της δικής τους πρωτοβουλίας. Μάλιστα, ο Τραμπ δημόσια πίεσε τον Ζελένσκι να συμφωνήσει «άμεσα» στη συνάντηση.

Όταν ο Ζελένσκι ανταπάντησε, προτείνοντας προσωπική συνάντηση με τον Πούτιν, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο ίδιος.

«Έχω τόσες πολλές συναντήσεις, αλλά σκέφτομαι να πετάξω ως εκεί», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Υπάρχει μια πιθανότητα, υποθέτω, αν πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πράγματα, αλλά πρέπει να το τελειώσουμε», πρόσθεσε πριν αναχωρήσει για την τετραήμερη περιοδεία σε τρεις χώρες του Περσικού Κόλπου.

«Μην υποτιμάτε τις συνομιλίες την Πέμπτη στην Τουρκία», κατέληξε με νόημα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Όλεγκ Ιγκνάτοφ, αναλυτής του International Crisis Group, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν αυταπάτες περί διπλωματικής προόδου.

«Οι Ρώσοι δηλώνουν ξεκάθαρα ότι επιθυμούν να διατηρήσουν στρατιωτική και διπλωματική πίεση στην Ουκρανία», ανέφερε. «Λένε ανοιχτά ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι μακρές και ότι η Ουκρανία πρέπει να προετοιμαστεί για αυτό».

«Ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον», σχολίασε σχετικά με το Κίεβο και τη Μόσχα, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ παρακολουθεί, επιθυμώντας διακαώς μια ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να παρουσιάσει ως πολιτική του επιτυχία.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός βουλευτής Ολεξάντρ Μερέζκο επαίνεσε τους διπλωματικούς χειρισμούς του προέδρου Ζελένσκι, λέγοντας ότι «ο Ζελένσκι έκανε μια ιδιοφυή σκακιστική κίνηση, παγιδεύοντας τον Πούτιν. Είπε: “Κύριε Τραμπ, θέλετε διαπραγματεύσεις; Θα τις έχετε. Έρχομαι ο ίδιος”».

Ωστόσο, ο βουλευτής εξέφρασε ανησυχία για τις γρήγορες αλλαγές στη ρητορική του Τραμπ και τον προβληματισμό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να επηρεάζεται από τις παραπλανητικές αφηγήσεις της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Φαίνεται πως, παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία αποδέχθηκε όλες τις προτάσεις του Τραμπ, ακόμη κι αν δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας, εκείνος διστάζει να επιβάλει σοβαρές κυρώσεις στη Ρωσία. Αναζητά διαρκώς προσχήματα για να μην το κάνει και επιχειρεί να ρίξει το φταίξιμο στην Ουκρανία για έλλειψη βούλησης για ειρήνη», κατέληξε ο Μερέζκο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη αυτή την εβδομάδα, όπως δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την πορεία προς μια κατάπαυση του πυρός και προς την ειρήνη στην Ουκρανία», ανέφερε η ίδια.



Πηγή: skai.gr

