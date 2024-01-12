Χάγη: «Δύσκολο να αποδειχθεί η πρόθεση γενοκτονίας για το Ισραήλ»

Στο ανώτατο δικαστήριο των ΟΗΕ προσέφυγε η Νότια Αφρική υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων με τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Η Νότια Αφρική επικαλείται τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας του ΟΗΕ, την οποία έχει συνυπογράψει το Ισραήλ. Η Σύμβαση θεωρείται αποτέλεσμα του Ολοκαυτώματος των Εβραίων με περίπου 6 εκατομμύρια θύματα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ειδικοί όπως ο Μίχαελ Μπέκερ, βοηθός καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Trinity College του Δουβλίνου παρατηρούν: «Είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί αν υφίσταται πράγματι πρόθεση γενοκτονίας. Δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί ενώπιον ενός δικαστηρίου αν υπάρχει το απαιτούμενο επίπεδο πρόθεσης». Τόσο ο Μίχαελ Μπέκερ όσο και ο Τάις Μπόουγκνεγκτ, από το Ινστιτούτο Ερευνών για τον Πόλεμο, το Ολοκαύτωμα και τη Γενοκτονία στο Άμστερνταμ, εκτιμούν ότι το ερώτημα για το αν το Ισραήλ διέπραξε ή διαπράττει γενοκτονία είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθεί και θα χρειαστούν αρκετά χρόνια γι΄ αυτό.

«Η προσφυγή δεν θα έχει αντίκτυπο στον πόλεμο»

Με μια πρώτη αντίδραση το Νοτιοαφρικανικό Εβραϊκό Συμβούλιο Αντιπροσώπων (SAJBD) δια στόματος της προέδρου του Κάρεν Μίλνερ επικρίνει την Πρετόρια για την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο: «Δεν είδαμε την Νότια Αφρική να πράττει κάτι αντίστοιχο για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή σε σχέση με τις φρικτές συγκρούσεις στην αφρικανική ήπειρο, όπως για παράδειγμα το Κογκό ή το Σουδάν. Η Νότια Αφρική θα μπορούσε να επιλέξει άλλο δρόμο που θα οδηγούσε στην ειρήνη. Θα μπορούσε για παράδειγμα να ασκήσει πιέσεις στη Χαμάς να απελευθερώσει ομήρους. Αντ΄ αυτού προτίμησε να εμπλακεί σε μια εξαιρετικά δαπανηρή και πολύπλοκη νομική διαδικασία, η οποία δεν θα έχει, το πιθανότερο, πραγματικό αντίκτυπο στην έκβαση πολέμου».

ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία δεν θεωρούν ότι υπάρχει νομική βάση στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής. Και το ίδιο το Ισραήλ θεωρεί ανυπόστατες τις κατηγορίες σε βάρος του, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι «κατηγορούμαστε για γενοκτονία, την ώρα που προσπαθούμε να την αποτρέψουμε». Στόχος της Νότιας Αφρικής πάντως είναι μια δικαστική απόφαση για τον τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να προστατευθούν αποτελεσματικά οι άμαχοι Παλαιστίνιοι.

Πηγή: DW

