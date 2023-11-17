Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δήλωσε σήμερα πως έλαβε ένα αίτημα από πέντε χώρες για να ερευνήσει την κατάσταση στα Παλαιστινιακά Εδάφη.
Ο εισαγγελέας Καρίμ Καν είπε πως το αίτημα υπέβαλαν η Νότια Αφρική, το Μπαγκλαντές, η Βολιβία, οι Κομόρες και το Τζιμπουτί.
Το ΔΠΔ διεξάγει ήδη μια έρευνα σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη για φερόμενα εγκλήματα πολέμου, που διαπράχθηκαν από τη 13η Ιουνίου του 2014.
