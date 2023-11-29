Λογαριασμός
Ιταλία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στην Καλαβρία

Από τη σύγκρουση έχασαν την ζωή τους ο οδηγός του φορτηγού και η ελέγκτρια της αμαξοστοιχίας, ενώ έξι από τους συνολικά δέκα επιβάτες τραυματίσθηκαν ελαφρά.

Τρένο

Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε απόψε στην Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας. Επιβατική αμαξοστοιχία παρέσυρε φορτηγό, το οποίο - σύμφωνα με πληροφορίες - είχε ακινητοποιηθεί σε σιδηροδρομική διάβαση.

Από τη σύγκρουση έχασαν την ζωή τους ο οδηγός του φορτηγού και η ελέγκτρια της αμαξοστοιχίας, ενώ έξι από τους συνολικά δέκα επιβάτες τραυματίσθηκαν ελαφρά.

Τόσο το όχημα όσο και η μηχανή του συρμού τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

