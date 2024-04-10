Προειδοποίηση από τις ΗΠΑ: Υπεύθυνη η Κίνα αν η Ρωσία σημειώσει περαιτέρω εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε χθες Τρίτη πως θα θεωρήσει υπεύθυνη την Κίνα αν η Ρωσία σημειώσει περαιτέρω εδαφικά κέρδη στην πόλεμο στην Ουκρανία, αφού το Πεκίνο ανανέωσε την υπόσχεσή του να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Μόσχα κατά τη διάρκεια επίσκεψης του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Ο Κερτ Κάμπελ, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη υπήρξε «η σημαντικότερη αποστολή από ιστορική σκοπιά» για την Ουάσιγκτον.

Συνέχισε πως τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας μπορεί να «αλλοιώσουν την ισορροπία δύναμης στην Ευρώπη κατά τρόπο, ειλικρινά, απαράδεκτο», έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στην Ουκρανία και καθώς η Ουάσιγκτον συνεχίζει να βλέπει το πακέτο βοήθειας που είχε υποσχεθεί στο Κίεβο να εμποδίζεται στο Κογκρέσο από πέρυσι.

«Έχουμε πει απευθείας στην Κίνα πως αν συνεχίσει, αυτό θα έχει αντίκτυπο στη σχέση των ΗΠΑ και της Κίνας. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια (λέγοντας) ‘όλα θα πάνε καλά’», διεμήνυσε ο κ. Κάμπελ.

«Αυτό εναντιώνεται σε συμφέροντά μας», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της εθνικής επιτροπής για της σχέσεις ΗΠΑ/Κίνας.

Ο κορυφαίος αμερικανός διπλωμάτης απαντούσε σε ερώτηση για την επίσκεψη χθες Τρίτη του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Κίνα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κινέζος ομόλογός του Ουάνγκ Γι και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσαν πως το Πεκίνο είναι έτοιμο να ενισχύσει περαιτέρω τη διμερή συνεργασία.

Ο κ. Κάμπελ είπε επίσης πως η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει το Πεκίνο προτού ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διατάξει τον στρατό του να προχωρήσει στην εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Δεν είμαι σίγουρος αν μας πίστεψαν απόλυτα, ή αν νόμιζαν πως πιθανόν θα επρόκειτο για κάτι μικρότερης κλίμακας», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Πεκίνο θορυβήθηκε από τις πρώτες ρωσικές ήττες στο πεδίο και προσπάθησε να συνεισφέρει στην ανάκτηση των «στρατιωτικών δυνατοτήτων» της Μόσχας. Ωστόσο, δυο χρόνια και πλέον αργότερα, «η Ρωσία έχει αναδιοργανωθεί (σ.σ. στρατιωτικά) σχεδόν εντελώς και αποτελεί μεγάλη απειλή για την Ουκρανία και την περιφέρεια» της Ευρώπης, έκρινε.

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα να προχωρήσουν στην επιβολή κυρώσεων στην Κίνα αν θεωρήσουν πως βοηθά την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Η Ουάσιγκτον διατείνεται πως η Ρωσία στρέφεται ολοένα περισσότερο σε πυρομαχικά και οπλικά συστήματα από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν —χώρες που υφίστανται αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις— σε αυτή που το Κρεμλίνο βάφτισε «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

