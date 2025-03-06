Η σύνοδος των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού των ευρωπαϊκών χωρών που είναι έτοιμες να εγγυηθούν το ειρηνικό μέλλον της Ουκρανίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Μαρτίου, διευκρίνισε σήμερα το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας προανήγγειλε χθες αυτήν τη σύνοδο, στην οποία θα είναι παρών και ο ίδιος. Αναμένεται να συζητηθεί μια πιθανή «ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων» στην Ουκρανία, οι οποίες «δεν θα μάχονταν στη γραμμή του μετώπου» αλλά «αντιθέτως, μετά την υπογραφή της ειρήνης, θα αναλάμβαναν να εγγυηθούν την πλήρη τήρησή της», εξήγησε ο Μακρόν το βράδυ της Τετάρτης.

Προς τον σκοπό αυτόν, ανακοίνωσε ότι «την επόμενη εβδομάδα» θα συναντηθούν στο Παρίσι οι επικεφαλής των γενικών επιτελείων στρατού των χωρών που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική δύναμη.

Το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για το ποιοι θα συμμετάσχουν στη σύνοδο. Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο αν ένα μέρος ή και ολόκληρη η συνάντηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.