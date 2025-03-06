Σύνοδος Κορυφής: Κλείδωσε η συμφωνία για τις αμυντικές δαπάνες - «Αγκάθι» η Ουγγαρία για το ουκρανικό

Οι ηγέτες της ΕΕ - οι οποίοι συναντούνται στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Έκτακτης Συνόδου Κορυφής για την ευρωπαϊκή άμυνα και την υποστήριξη στην Ουκρανία - κατέληξαν σε συμφωνία για τη διατύπωση σχετικά με τον τρόπο της αύξησης των αμυντικών δαπανών σε όλο το μπλοκ, χρησιμοποιώντας μια σειρά νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, σύμφωνα με το Politico.

Τώρα, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα θα προχωρήσουν στη συζήτηση για τη στήριξη της Ουκρανίας. Η συμφωνία πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι πιθανό να αποδειχθεί πιο δύσκολη, καθώς η Ουγγαρία έχει δηλώσει δημοσίως ότι σκοπεύει να προσπαθήσει να εμποδίσει το κοινό ανακοινωθέν που θα ζητά πρόσθετη βοήθεια και περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν διανύσει περίπου τα μισά των σημερινών συζητήσεων. Όσον αφορά την Ουκρανία, οι ηγέτες ίσως χρειαστεί να συμφωνήσουν στη διατύπωση των συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής μεταξύ μόνο 26 χωρών μελών - αφήνοντας έξω τον Όρμπαν. Υπάρχει πιθανότητα να διαρκέσουν οι συνομιλίες μέχρι την Παρασκευή; Πηγές του Politico λένε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξακολουθούν να ελπίζουν ότι οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν απόψε.

Νωρίτερα το απόγευμα, ολοκληρώθηκε το γεύμα εργασίας που είχαν οι 27 ηγέτες της ΕΕ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής.

Σύμφωνα με το Associated Press, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, οι απεσταλμένοι της ΕΕ ολοκλήρωσαν τη σύνταξη του προσχεδίου των «27» για να το εγκρίνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Στο προσχέδιο, σύμφωνα με το Associated Press, αναφέρεται ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε συνομιλίες που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης.

Το κείμενο ενδέχεται ακόμη να τροποποιηθεί πριν από την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής. Το προσχέδιο αναφέρει επίσης ότι η κατάπαυση του πυρός μπορεί να γίνει μόνο ως μέρος μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Οποιαδήποτε συμφωνία, θα τονίσουν οι ηγέτες, πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

«Ήταν μια ανοιχτή συζήτηση που διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους αξιωματούχος της ΕΕ σύμφωνα με το Politico. «Ο πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε τους ηγέτες για την κατάσταση στο μέτωπο, τις συνεχιζόμενες διπλωματικές του προσπάθειες και τις προσδοκίες του για το μέλλον ενόψει μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και ενθάρρυνε τη χρήση τους για την υποστήριξη της στρατιωτικής παραγωγής της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν και το ζήτημα του τρόπου χρηματοδότησης των πρόσθετων αμυντικών δαπανών, προτού προχωρήσουν σε συγκεκριμένες πτυχές της στήριξης της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειμμα μετά τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας.

Ενώ τα κράτη μέλη έχουν εκθέσει δημοσίως τις θέσεις τους, τα παζάρια και οι διαπραγματεύσεις για τα θέματα που έχουν πραγματικά σημασία θα γίνουν εκτός καμερών, και ακόμη και τα κορυφαία μέλη αντιπροσωπειών δεν είναι βέβαια για το τι μπορεί να συμφωνηθεί.

Οι προοπτικές για την επίτευξη μιας συμφωνίας, ωστόσο, έχουν αυξηθεί καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενέδωσαν στις απαιτήσεις της Σλοβακίας και πρόσθεσαν μια παράγραφο που υποστηρίζει τα αιτήματα της χώρας να συνεχίσει η Ουκρανία τη διαμετακόμιση του ρωσικού φυσικού αερίου με αντάλλαγμα τη συμφωνία της για την κοινή δήλωση.

Το βέτο της Ουγγαρίας

Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία έχει απειλήσει να ασκήσει βέτο.

Εάν η Ουγγαρία τηρήσει την απειλή της να μην υπογράψει το κοινό κείμενο των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, μια πιθανότητα είναι να εκδοθεί ένα κείμενο που θα υποστηρίζεται από 25 ή 26 χώρες της ΕΕ, λένε διπλωμάτες σύμφωνα με το Politico.

Σε μια τέτοια περίπτωση, σημειώνεται ότι η γλώσσα του κειμένου θα μπορούσε να περιλαμβάνει πιο φιλόδοξη διατύπωση σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Η Λιθουανία ήταν ιδιαίτερα ισχυρός υποστηρικτής, προτείνοντας αυτή τη διατύπωση: «Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ αποτελεί σημαντική εγγύηση ασφαλείας για το μέλλον της Ουκρανίας, είναι προς το ευρωπαϊκό συμφέρον να επιταχυνθεί η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, βάσει συμφωνημένων αρχών και κριτηρίων, όχι αργότερα από το 2030», δήλωσαν οι δύο αξιωματούχοι.

Οι συνομιλίες για την άμυνα συνεχίζονται ακόμη, σημειώνει το Politico. Αλλά το θέμα της Ουκρανίας και η σταθερή αντίθεση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει ακόμη συζητηθεί. Το ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι διπλωμάτες είναι αν θα συμφωνήσουν στο κείμενο μιας κοινής δήλωσης για τις αμυντικές δαπάνες - την οποία η Ουγγαρία θεωρείται ότι υποστηρίζει - πριν προχωρήσουν στο ζήτημα της στήριξης της Ουκρανίας, την οποία η Βουδαπέστη είναι έτοιμη να μπλοκάρει.

Οι διαπραγματευτές ενδέχεται όμως τότε να προσπαθήσουν να συντάξουν μια συμφωνία που θα τα συγκεντρώνει όλα μαζί, αναγκάζοντας τη Βουδαπέστη να υποκύψει αν θέλει δυνητικά εκατοντάδες εκατομμύρια σε χρηματοδότηση για την άμυνα.

Ένα άλλο σενάριο θα μπορούσε να είναι να συμφωνηθούν επίσημα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την άμυνα και στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να εκδώσει δήλωση για την υποστήριξη της Ουκρανίας και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη εκτός από ένα.

Ωστόσο, σε μια ημέρα όπου οι Βρυξέλλες θέλουν να προβάλλουν ενότητα, αυτό θα ερμηνευόταν ευρέως ως ήττα, σχολιάζει το Politico.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν την πρόταση της εκεχειρίας σε αέρα και θάλασσα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε από τη μεριά του τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες να υποστηρίξουν την πρόταση για εκεχειρία σε αέρα και θάλασσα με σκοπό την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Όλοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία, ως η μοναδική πηγή αυτού του πολέμου, θα αποδεχθεί την ανάγκη να τερματισθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο μορφές κατάπαυσης του πυρός που είναι εύκολο να καθιερωθούν και να παρακολουθούνται, πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, όχι επιθέσεις σε ενεργειακές και άλλες αστικές υποδομές- εκεχειρία στους πυραύλους, βόμβες και μεγάλου βεληνεκούς μη επανδρωμένα αεροσκάφη και το δεύτερο εκεχειρία στη θάλασσα, που σημαίνει όχι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

