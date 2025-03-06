Συνάντηση είχαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός πρωθυπουργός, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian, οι δύο άνδρες εξέτασαν τις τελευταίες ιδέες και τα σχέδια για την Ουκρανία, καθώς συνεχίζουν να εργάζονται σε μια πρόταση που θα μπορούσε να ικανοποιήσει την αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνδυασμό με την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που ζητούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν σήμερα για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και τη συνέχιση της στήριξής τους στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.