Τουσκ: Η πρόταση Μακρόν να ανοίξει η συζήτηση για την προστασία της Ευρώπης μέσω του γαλλικού πυρηνικού οπλοστασίου είναι πολλά υποσχόμενη

Η πρόταση του προέδρου της Γαλλίας να ανοίξει η συζήτηση για την προστασία της Ευρώπης μέσω του γαλλικού πυρηνικού οπλοστασίου είναι «πολλά υποσχόμενη», δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Μία πυρηνική ομπρέλα «είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει ένα σαφές πλεονέκτημα απέναντι στην Ρωσία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πολωνός πρωθυπουργός πριν από την έναρξη των εργασιών της έκτακτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή άμυνα.

«Οπως πάντα, αυτό που μετρά είναι οι λεπτομέρειες, αλλά αυτή η διαθεσιμότητα της Γαλλίας είναι κάτι πολλά υποσχόμενο», είπε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι θα ανοίξει την συζήτηση για την επέκταση της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έπειτα από σχετική έκκληση του επόμενου καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Τον Απρίλιο του 2024, ο συντηρητικός πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα είχε δηλώσει από την πλευρά του ότι η χώρα του είναι έτοιμη να φιλοξενήσει στο έδαφός της πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε επίσης ότι απέναντι στην κούρσα των εξοπλισμών που έχει εξαπολύσει η Ρωσία και στην νέα προσέγγιση που υιοθετεί η νέα αμερικανική κυβέρνηση απέναντι στην Ευρώπη, αυτή πρέπει «σηκώσει το γάντι αυτής της κούρσας των εξοπλισμών, την οποία και θα κερδίσει».

«Είμαι πεπεισμένος ότι η Ρωσία θα την χάσει», όπως η Σοβιετική Ενωση γονάτισε έπειτα από μία αντίστοιχη κούρσα εξοπλισμών στην δεκαετία του 1980, είπε προσθέτοντας ότι είναι «η μόνη μέθοδος για την αποφυγή μίας μεγαλύτερης κλίμακας σύρραξης».

Η Πολωνία, πιστός σύμμαχος της Ουκρανίας από την αρχή της ρωσικής εισβολής, αφιερώνει το 5% του ΑΕΠ της στις αμυντικές δαπάνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.