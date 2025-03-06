Η λειτουργία της πλατφόρμας TikTok στην Αλβανία θα διακοπεί «εντός των επόμενων ημερών»,για έναν χρόνο ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, λίγους μήνες αφού αποφασίστηκε η απαγόρευσή της στη χώρα.

«Οι αρμόδιες αρχές, σε συντονισμό με τους παρόχους πρόσβασης και τις ψηφιακές πλατφόρμες, θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εφαρμοστεί η απόφαση εντός των επόμενων ημερών ή μέσα σε μία εβδομάδα», ανέφερε η υπουργός Παιδείας Ογκέρτα Μαναστίρλιου.

Η απαγόρευση είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο από τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο ενός 14χρονου μαθητή σε μια συμπλοκή κοντά σε ένα σχολείο των Τιράνων, με αφορμή μια αντιπαράθεση στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θάνατος του εφήβου οδήγησε σε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ γονέων, ψυχολόγων και εκπαιδευτικών θεσμών, για τις επιπτώσεις των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης στους νέους.

Σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σήμερα, ο Έντι Ράμα ανέφερε ότι συνεχίζονταν οι συζητήσεις με το TikTok. «Η απόφαση να κλείσει προσωρινά το ΤικΤοκ είναι, από τη μία, μια απόφαση που ελήφθη έπειτα από ευρεία διαβούλευση με 65.000 γονείς και εκπαιδευτικούς και, από την άλλη, μια απόφαση που ελήφθη αφού διασφαλίστηκαν οι αναγκαίες τεχνικές δυνατότητες. Ξεκινήσαμε έναν πολύ θετικό διάλογο με το TikTok, εκπρόσωποι του οποίου θα έλθουν σύντομα στην Αλβανία για να παρουσιάσουν μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης και της αλβανικής γλώσσας», πρόσθεσε.

Η εφαρμογή TikTok είναι πολύ δημοφιλής στους νέους σε όλον τον κόσμο, χάρη στα σύντομα βίντεό της που τραβούν την προσοχή και έχει ξεπεράσει κάθε ανταγωνιστή της. Το 2024 οι χρήστες των συστημάτων Android την χρησιμοποιούσαν επί 34 ώρες κάθε μήνα, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με μια έρευνα της We Are Social.

Οι χρήστες του TikTok σε όλον τον κόσμο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο.

Χώρες που γειτονεύουν με την Αλβανία, όπως το Κόσοβο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία έχουν καταγγείλει το τελευταίο διάστημα τις «αρνητικές» συνέπειες της πλατφόρμας στου νέους.

Το TikTok κατηγορήθηκε στις ΗΠΑ για κατασκοπεία ενώ η ΕΕ ερευνά τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιήθηκε για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία, υπέρ ενός ακροδεξιού υποψηφίου.

Σε πολλές χώρες έχει απαγορευτεί η χρήση της από τους υπαλλήλους των δημόσιων υπηρεσιών.

Το Γαλλικό Πρακτορείο, μαζί με καμιά δεκαριά άλλους οργανισμούς επαλήθευσης ειδήσεων, πληρώνεται από το TikTok σε πολλές χώρες για να επαληθεύει τα βίντεο που θα μπορούσαν να περιέχουν ψευδείς πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.