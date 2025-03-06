«Δεν υποχωρούμε» ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του θα πρέπει να επιλέξει μια ειρήνη με την Ουκρανία που θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ρωσίας και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς ο Ρώσος πρόεδρος από μια μητέρα ενός πεσόντα στρατιώτη εάν η Ρωσία θα υποχωρήσει, είπε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να το κάνει αυτό.

«Πρέπει να επιλέξουμε την ειρήνη που είναι κατάλληλη για τη Ρωσία» πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος και επισήμανε ότι «χρειαζόμαστε τη σταθερή ανάπτυξη της Ρωσίας σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας».

Ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας μία ημέρα μετά την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλεσε τη Ρωσία απειλή για την Ευρώπη και ανέπτυξε την ιδέα να τεθούν υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είπε επίσης σήμερα ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τι συνέβη στον Ναπολέοντα.

Ο Πούτιν αναφέρονταν στον Γάλλο αυτοκράτορα ο οποίος διέσχισε με τον στρατό του τη Ρωσία και έφθασε στη Μόσχα το 1812, αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκε λόγω του αδυσώπητου χειμώνα να υποχωρήσει αφού υπέστη τεράστιες απώλειες.

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που θέλουν να επιστρέψουν πίσω στην εποχή του Ναπολέοντα, ξεχνώντας πώς τέλειωσε», δήλωσε ο Πούτιν σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, χωρίς να αναφερθεί στον Μακρόν ονομαστικά.

Πηγή: skai.gr

