Παρίσι: Έκτακτη σύνοδος για την Ουκρανία

Έκτακτη σύνοδο συγκαλεί σήμερα το απόγευμα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, μετά και την κατάρριψη κάθε ψευδαίσθησης ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει λόγο και ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.



Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που μετείχαν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπως ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, επιβεβαίωσαν άλλωστε τον αποκλεισμό της Ευρώπης από τις συνομιλίες, ενώ τις προηγούμενες ημέρες τέθηκαν υπό αμφισβήτηση και οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ ως προς το ΝΑΤΟ.

Ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Σαουδική Αραβία αυτή την εβδομάδα, η σημερινή σύνοδος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «σύνοδος κρίσης», με τον Γάλλο πρόεδρο να καλεί πάντως στο Παρίσι μόνο τον Γερμανό καγκελάριο, τον Πολωνό πρωθυπουργό, τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΝΑΤΟ, καθώς και τους πρωθυπουργούς Ισπανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας και Δανίας, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου.



Σύμφωνα με εκπροσώπους της Κομισιόν, αναμένεται να συζητηθούν συγκεκριμένα σχέδια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, της στήριξης του Κιέβου και της διαπραγματευτικής του θέσης. Επί της ουσίας, προτάσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης, χωρίς τις ΗΠΑ.



Στόχος, εξάλλου, των συνομιλιών θα είναι και η πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά την επίτευξη εκεχειρίας, κάτι για το οποίο εκφράζουν ανοιχτά επιφυλάξεις η Πολωνία και η Γερμανία. «Πιέσεις» προς αυτή την κατεύθυνση ασκεί πάντως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που σε σημερινό άρθρο στην Telegraph τονίζει ότι είναι «έτοιμος και πρόθυμος» να στείλει ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, εάν καταστεί αναγκαίο.

Εκείνο που, ωστόσο, προβληματίζει τους Ευρωπαίους και θα συζητηθεί επίσης είναι το ερωτηματολόγιο που φέρεται να έχει στείλει – σύμφωνα με τους Financial Times – η Ουάσιγκτον σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μέσω του οποίου τις καλεί να απαντήσουν για το πώς θα συμβάλλουν στις εγγυήσεις «ασφάλειας» για την Ουκρανία. Η ομάδα του Τραμπ έχει ήδη αποκλείσει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων.



Η κίνηση του Μακρόν να συγκαλέσει σύνοδο έγινε σε συντονισμό με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, καθώς η ιδέα ήταν να συναντηθεί πρώτα μια μικρή ομάδα κρατών που μπορούν να μετάσχουν ενεργά σε σχέδια πιθανούς ειρήνευσης.



Οι συναντήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν με άλλη μορφή, αλλά με στόχο να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι εταίροι που ενδιαφέρονται για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, επισημαίνουν εκπρόσωποι του Συμβουλίου, θέλοντας να δικαιολογήσουν τον «αποκλεισμό» άλλων Ευρωπαίων ηγετών από τη σύνοδο. Για τον Αντόνιο Κόστα, άλλωστε, αυτή είναι η έναρξη μιας διαδικασίας που θα καθορίσει το πώς οι Ευρωπαίοι θα εξασφαλίσουν την ειρήνη στην Ουκρανία και, κατ’ επέκταση, την ασφάλειά τους. Ωστόσο, προφανώς, Μακρόν και Κόστα δεν θα ήθελαν να συμμετέχουν ηγέτες με φιλορωσικές διαθέσεις, όπως ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν και ο Σλοβάκος Ρόμπερτ Φίτσο.

Στις Βρυξέλλες, πάντως, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν αργότερα σήμερα τους τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, μετά και τη σχετική πρόταση της προέδρου της Κομισιόν για εφαρμογή της «ρήτρας εξαίρεσης» από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο για αμυντικές επενδύσεις, καθώς και την πορεία των ευρωατλαντικών σχέσεων.

