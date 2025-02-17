Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συναντώνται για να συζητήσουν το μέλλον του Κιέβου στο Ριάντ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει να δείξει στην Ουάσιγκτον την πραγματικότητα του πολέμου.



Ο Κιθ Κέλογκ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Ρωσία και την Ουκρανία, πρόκειται να επισκεφθεί την Ουκρανία την Πέμπτη.

«Θα είναι στην Ουκρανία για δύο ημέρες, ίσως και περισσότερες. Θέλω να τον προσκαλέσω να επισκεφθεί την πρώτη γραμμή μαζί μου. Δεν νομίζω ότι θα πει όχι», είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.Η επίσκεψη του Κέλογκ πραγματοποιείται εν μέσω ευρέως διαδεδομένων εικασιών και ανησυχιών ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία ερήμην του Κιέβου και άλλων δυτικών συμμάχων.«Θα επισκεφτεί τον [αρχηγό του ουκρανικού στρατού, στρατηγό Ολεξάντερ] Σίρσκι, ίσως τους διοικητές των ταξιαρχιών… τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς είναι σημαντικό. Μετά την επίσκεψή του και την επιστροφή του στις ΗΠΑ θα ξέρουμε πότε θα συναντηθούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Ζελένσκι.Την περασμένη εβδομάδα, ο Κέλογκ ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ουκρανία μεταξύ 13 και 22 Φεβρουαρίου, «για να προωθήσει τον στόχο του Προέδρου Τραμπ να εξασφαλίσει την ειρήνη μέσω της ισχύος στην Ουκρανία και να προασπίσει τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών».Μέχρι στιγμής, εκτός της κυβέρνησης Τραμπ, μόνο ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει επισκεφθεί το Κίεβο, φέρνοντας μαζί του ένα σχέδιο συμφωνίας για οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα την υπόσχεση της υποστήριξης της Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι τελικά αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία καθώς δεν παρείχε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.Η συμφωνία θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τα οφέλη και τις υποχρεώσεις, είπε ο Ζελένσκι.

