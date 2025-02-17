Σε μία ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου της Ευρώπης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, o Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ διερωτήθηκε γιατί η Ευρώπη να κληθεί να συμμετάσχει σε πιθανές συνομιλίες για τον τερματισμό των συγκρούσεων εφόσον οι Ευρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Σέρβο ομόλογό του ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη, ο Λαβρόφ είπε ότι η Ευρώπη είχε ήδη πολλές ευκαιρίες να εμπλακεί σε μια διευθέτηση για την Ουκρανία και ότι «δεν ξέρει πώς θα συνέβαλλαν τα ευρωπαϊκά κράτη εάν προσκληθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεδομένης της στάσης τους για τον πόλεμο».

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την Ουκρανία μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτικών, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι θέλουν «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση με την αμερικανική πλευρά, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα ότι «δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη» για ρωσικές εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία στις μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Τι είδους εδαφικές παραχωρήσεις θέλετε; Να εγκαταλείψουμε τους ρωσόφωνους ή τις σπάνιες γαίες;», αναρωτήθηκε.

Η Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2022 ανακοίνωσε ότι είχε προσαρτήσει τις ουκρανικές περιοχές Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, ισχυρισμό που η Ουκρανία και πολλές δυτικές χώρες απέρριψαν ως παράλογο και παράνομο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, θα εκπροσωπήσουν τη Μόσχα, στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Βαλτς, και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ρούμπιο έχει φτάσει ήδη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, για τις πρώτες υψηλού επιπέδου, κατ' ιδίαν συνομιλίες εδώ και χρόνια μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων που θα προηγηθούν μιας συνάντησης μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών του Πούτιν από το 2004, και ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, μεταβαίνουν στο Ριάντ κατόπιν αιτήματος του Πούτιν.

«Αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνάντηση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους την Τρίτη, η οποία θα επικεντρωθεί κυρίως στην αποκατάσταση του συνόλου των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθεί επίσης η προετοιμασία πιθανών διαπραγματεύσεων για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος και η οργάνωση συνάντησης μεταξύ των δύο προέδρων» δήλωσε.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι ο Κιρίλ Δημιτρίεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, θα συναντούσε επίσης την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Επίσης, αρνήθηκε να σχολιάσει εάν ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο στη Σαουδική Αραβία αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ το Σάββατο , δήλωσε την Κυριακή ότι οι επόμενες εβδομάδες και ημέρες θα καθορίσουν εάν ο Πούτιν είναι σοβαρός για την επίτευξη ειρήνης.

Στην περιοχή βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή και είπε ότι σκόπευε επίσης να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν σχεδιάζει να συναντήσει Ρώσους ή Αμερικανούς αξιωματούχους και ότι δεν πιστεύει ότι το Κίεβο θα προσκληθεί στις συνομιλίες που φιλοξενούνται από τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: skai.gr

