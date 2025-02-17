Σολτς: Καμία συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την Ευρώπη

Το ζήτημα της Ουκρανίας και ο ρόλος των ΗΠΑ απασχόλησαν το χθεσινό ντιμπέιτ των υποψηφίων για τις γερμανικές εκλογές. «Ευτυχώς ανέλαβε ο Τραμπ» λέει η επικεφαλής της AfD. Ενενήντα λεπτά κράτησε η νέα τηλεμαχία ενόψει των γερμανικών εκλογών το βράδυ της Κυριακής, αυτή τη φορά στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL, με τη συμμετοχή και των τεσσάρων υποψηφίων για την καγκελαρία. Το παρών έδωσαν ο Σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο επικεφαλής της Χριστιανοδημοκρατικής αντιπολίτευσης (CDU) Φρίντριχ Μερτς, ο Πράσινος υποψήφιος και σημερινός αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ και η συμπροεδρεύουσα του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) Αλίς Βάιντελ.



Ενώ στην πρώτη τηλεμαχία ανάμεσα στον Όλαφ Σολτς και τον Φρίντριχ Μερτς είχε κυριαρχήσει το μεταναστευτικό, αυτή τη φορά συζητήθηκαν εκτενώς και οι οικονομικές εξελίξεις, καθώς και το ζήτημα της Ουκρανίας. Μετά τις εξαγγελίες του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για διμερή διαπραγμάτευση με τη Μόσχα χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης, αλλά ούτε καν της Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι αναζητούν ρόλο. Γι αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα στο Παρίσι μία άτυπη «μίνι σύνοδο κορυφής» για την Ουκρανία με τη συμμετοχή επτά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας. Άλλωστε, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δηλώσει πρόθυμος να αποστείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, εάν χρειαστεί.



Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η Ευρώπη «δεν έχει λόγο» στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς υποστηρίζει ότι «ασφαλώς έχουμε λόγο. Δεν μπορεί να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες δεν θα έχουμε αποδεχθεί. Γι αυτό, πιστεύω, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα δεχθούμε συμφωνίες ερήμην των Ουκρανών».

Μερτς: «Να γίνουμε πιο ισχυροί»

Ακόμη και ο νέος Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην εκπομπή του CBS «Face the Nation», επισημαίνει ότι όταν αρχίσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτές, αν μη τι άλλο διότι έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και στον Βλάντιμιρ Πούτιν. «Αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο» εκτιμά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αργεί η ώρα των σοβαρών αποφάσεων.



Στο ντιμπέιτ της Κυριακής, πάντως, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Φρίντριχ Μερτς -αδιαφιλονίκητο φαβορί για την καγκελαρία με βάση τις δημοσκοπήσεις- κατηγορεί τον απερχόμενο καγκελάριο ότι παραχωρεί τα πρωτεία στη γειτονική Γαλλία. «Πρέπει να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, πιο ισχυροί στην Ευρώπη» λέει ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός. «Και με συγχωρείτε, αλλά όλες αυτές οι συναντήσεις των τελευταίων ημερών ή εβδομάδων γίνονται στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων και ο Γερμανός καγκελάριος απλώς προσκαλείται, το πολύ για λίγες ώρες. Δεν είναι αυτός ο ρόλος που φαντάζομαι για τη Γερμανία σε μία τόσο σημαντική διένεξη».

«Ουδετερότητα» προτιμά η AfD

Σοσιαλδημοκράτες, Χριστιανοδημοκράτες και Πράσινοι φαίνεται να ακολουθούν μία λίγο-πολύ κοινή προσέγγιση στο ζήτημα της Ουκρανίας. Διαμετρικά αντίθετη παραμένει ωστόσο η στάση της AfD. Η συμπρόεδρος του κόμματος, Αλίς Βάιντελ, επιμένει ότι το Βερολίνο θα πρέπει να τηρήσει στάση ουδετερότητας στο ζήτημα της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα απονέμει εύσημα στη νέα αμερικανική κυβέρνηση. «Για τη Γερμανία θα ήταν πολύ καλύτερα να είναι ουδέτερη, διαμεσολαβώντας σε διεθνείς διενέξεις» υποστηρίζει η Βάιντελ. «Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε εκεχειρία στην Ουκρανία. Και δόξα τω Θεώ, έχει αναλάβει τα ηνία ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει το ίδιο…».



(AP, RTL, dpa)

