«Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής», τονίζει με μήνυμά της στο «Χ», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν στην άτυπη σύνοδο μιας μικρής ομάδας Ευρωπαίων ηγετών σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι.

«Μόλις έφτασα στο Παρίσι για κρίσιμες συνομιλίες. Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ναι, πρόκειται για την Ουκρανία, αλλά και για εμάς. Χρειαζόμαστε επειγόντως ένα νέο τρόπο σκέψης. Χρειαζόμαστε ενίσχυση της άμυνας. Και τα χρειαζόμαστε και τα δύο τώρα», τονίζει η φον ντερ Λάιεν.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα επισημαίνει ότι στη σημερινή σύνοδο στο Παρίσι, υπό την προεδρία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις «για την κατάσταση στην Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης». «Αυτή είναι η αρχή μιας διαδικασίας που θα συνεχιστεί με την εμπλοκή όλων των εταίρων που δεσμεύονται για την ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της θα παίξουν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία», τονίζει, με ανάρτησή του στο «Χ», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

