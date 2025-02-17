Ζελένσκι: Το Κίεβο δεν θα συμμετάσχει στις συζητήσεις ΗΠΑ - Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα συμμετάσχει στις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων που θα λάβουν στο Ριάντ, και δεν θα αναγνωρίσει καμία συμφωνία.

«Η Ουκρανία δεν θα συμμετάσχει. Η Ουκρανία δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτό. Και η Ουκρανία θεωρεί οποιεσδήποτε συνομιλίες για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πράγματα ή συμφωνίες για εμάς χωρίς εμάς. Και δεν θα αναγνωρίσουμε τέτοιες συμφωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για την ημερομηνία συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίσκεψη του απεσταλμένου του για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι θέλει τον Κέλογκ να επισκεφθεί το μέτωπο και να συνομιλήσει με στρατιωτικούς εκεί.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να συμπεριληφθούν τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο στην οικονομική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία δεν είναι απλώς ένας εταίρος για τις πρώτες ύλες και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ», τόνισε ο Ζελένσκι.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι βλέπει ενδιαφέρον για πρώτη φορά από την Κίνα για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan την επιστροφή Ουκρανών αιχμαλώτων από τη Ρωσία.

«Η διαμεσολάβηση των ΗΑΕ έχει σώσει πολλές ζωές», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram αναφερόμενος στην προηγούμενη βοήθεια των ΗΑΕ με την ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα βρεθεί την Τρίτη στην Άγκυρα μετά από πρόσκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Σε δήλωσή του στο X, ο Φαχρετίν Αλτούν δήλωσε ότι ο Ζελένσκι και ο Ερντογάν θα συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας και των διμερών δεσμών, τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συναντώνται για να συζητήσουν το μέλλον του Κιέβου στο Ριάντ, ο Ουκρανός πρόεδρος επιδιώκει να δείξει στην Ουάσιγκτον την πραγματικότητα του πολέμου.



Ο Κιθ Κέλογκ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Ρωσία και την Ουκρανία, πρόκειται να επισκεφθεί την Ουκρανία την Πέμπτη.



Πηγή: skai.gr

