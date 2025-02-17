Ισραήλ: Καταγγέλλει την Τουρκία ότι στηρίζει τη Χεζμπολάχ μαζί με το Ιράν

Το Ισραήλ στρέφεται κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε συνάντηση με μια δικομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών και με την αναπληρώτρια ειδική απεσταλμένη στη Μέση Ανατολή Μόργκαν Ορτάγκους (κάτω φωτό), ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε την Τουρκία ότι συνεργάζεται με το Ιράν για να μεταφέρουν χρήματα στη Χεζμπολάχ.



Ο Σάαρ δήλωσε ότι «υπάρχει μια εντατική προσπάθεια του Ιράν για λαθραία μεταφορά χρημάτων στον Λίβανο, προκειμένου η Χεζμπολάχ να αποκαταστήσει την εξουσία και το στάτους της... Η προσπάθεια αυτή γίνεται, μεταξύ άλλων, μέσω της Τουρκίας και με τη συνεργασία της».





Η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τους γερουσιαστές Λίντσεϊ Γκράχαμ και Νταν Σάλιβαν, ρώτησε τον Σάαρ για τη γνώμη του για την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία. Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, δεδομένης της συνεχιζόμενης εκστρατείας κατά του ISIS και της «νέας κατάστασης» στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για την αυτονομία των Κούρδων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι υπάρχουν «ανησυχητικές εξελίξεις» στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες προέρχονται από την προσπάθεια της Τεχεράνης να αντισταθμίσει τα πλήγματα που υπέστη τον περασμένο χρόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.