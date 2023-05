Άγρια συμπλοκή ακτιβιστών – αστυνομικών έξω από τα κεντρικά της TotalEnergies στο Παρίσι (βίντεο)

Αναψαν τα αίματα σήμερα στη Γαλλία όταν ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία του πετρελαϊκού κολοσσού της TotalEnergies στο Παρίσι , όπου σήμερα γίνεται η γενική συνέλευση των μετόχων.

Οι ακτιβιστές για το κλίμα φώναξαν συνθήματα όπως «το μόνο που θέλουμε είναι να γκρεμίσουμε την Total» και «ένα, δύο και τρεις βαθμούς (αύξηση της θερμοκρασίας), ευχαριστούμε την Total».

#UPDATE Paris police on Friday fired tear gas to disperse climate protesters trying to block an annual general meeting of French oil giant TotalEnergies.



Dozens of protesters had converged around the Salle Pleyel venue from dawn. They chanted slogans such as "All we want is to… pic.twitter.com/GBAbr76Ot1